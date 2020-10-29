Yeni doğmuş bebek cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltı sayısı 3 oldu - MUĞLA

Merkez Mahallesi Damla Sokak'taki inşaatta 5 Ekim'de çalışan işçilerden biri, duvar kalıplarını almaya gittiğinde malzemelerin üzerindeki çantada, hareketsiz duran bebekle karşılaşmıştı.Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, bir günlük olduğu tahmin edilen bebeğin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

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