22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sessizliğin hakim olduğu Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde 7 gün önce sağlıklı şekilde doğan ve günün büyük bölümünü annesiyle geçiren yavru zebra Dilek, kalan zamanda bakıcıların gözetiminde oyun oynuyor.
Veteriner hekimler tarafından düzenli olarak kontrolden geçirilen zebra yavrusu, sağlıklı gelişebilmesi için anne sütüyle besleniyor.
Kayseri'de 180 bin metrekarelik alana kurulu, yaklaşık 2 bin hayvanın barındığı hayvanat bahçesinin çalışanları da hareketleriyle etrafına neşe saçan yavrunun sağlığı için yoğun çaba harcıyor.
KOVİD-19 NEDENİYLE DİLEK İSMİ VERİLDİ
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, zebra yavrusunun ailesiyle doğal hayatta gibi yaşayacağını belirtti.
Büyükkılıç, Kovid-19 nedeniyle içinde bulunulan sıkıntılı sürecin sona ermesi ve bir an öne normal hayata devam edilmesi dileğinde bulunduklarını, bu nedenle yavruya Dilek adını verdiklerini kaydetti.
Hayvanat Bahçesi sorumlusu Burhanettin Bacak ise yaptığı açıklamada, zebra yavrusunun sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, onu sürekli takip ettiklerini dile getirdi.
Her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçesinde her ay farklı türden çok sayıda yavrunun dünyaya gözlerini açtığını belirten Bacak, bu konuda tecrübeli olduklarına işaret etti.
Bacak, "Her doğumla beraber hayvanat bahçesine heyecan geliyor. Bunlar bizim neşelerimiz. At ırkından olan zebraları, ot, kaba yem, arpayla besliyoruz. Yavru şu an sadece anne sütü alıyor. Bir aydan sonra o da anne ve babası gibi beslenmeye başlayacak" diye konuştu.
"160 TÜRE YAKIN 560 HAYVANIMIZ VAR"
"Kalabalık bir aileyiz" diyen Bacak, şunları kaydetti:
"Buradaki bakıcı arkadaşlarımız, ortamı onların yaşam alanlarına uygun hale getiriyor. Yiyecekleri, rasyonları arkadaşlarımız tarafından ayarlanıyor. Veteriner hekim kontrolünde bakımları yapılıyor. Yakın zamanda dağ keçisi ve lamalarımızda da doğum oldu. 160 türe yakın bin 560 hayvanımız var. Koronavirüs dolayısıyla ziyarete kapalıyız. Yarın ziyarete açılacak gibi de sürekli dezenfeksiyonu yapıyoruz. Hayvanlarımızın hepsinin sağlığı yerinde."
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