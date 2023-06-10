Yeni doğan dağ keçisi motosiklet tutkunlarını gülümsetti

İHA

Keşiş Dağları’nda bulunan ve Kızlar Kalesi olarak bilinen tepeye motosikletleriyle ulaşmayı başaran doğa ve motosiklet tutkunu Özkan Arduç ile Recep Sulu rastladıkları dağ keçisini ve yeni doğan yavrusunu daha yakından görmek için takip etti.

Annesinden bir an için ayrı kalan yavru dağ keçisini kucaklarına alan motosikletçiler yavru keçiyi severken mutluluklarını gizleyemedi.

O anları saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydeden motosiklet tutkunları yüzünde doğum izleri bulunan yavru keçiyle ilgilenerek kendilerine alıştırdı.

Yavru keçiyi bir süre seven motosiklet tutkunları daha sonra birkaç metre uzakta duran annesinin yanına bıraktı.

İç ısıtan görüntülerin oluştuğu anlarda motosikletçilerin heyecanı ve sevinçleri diyaloglarına yansıdı.

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