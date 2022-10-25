Yeni dizi! Yürek Çıkmazı konusu ve oyuncuları: TRT1 Yürek Çıkmazı nerede çekiliyor, uyarlama mı ve ne zaman başlayacak?

Yeni dizi Yürek Çıkmazı konusu ve oyuncuları

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Yürek Çıkmazı ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Ayça Bingöl, Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizinin konusu ve ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

ABONE OL