Yeni deneme sınavları Habertürk Akademi'ye eklendi

YKS, TYT, AYT, LGS sınavlarına hazırlananlar! Habertürk Akademi'ye yüklenen yeni deneme sınavlarına katılın, kendinizi sınayın. 7 günlük deneme üyeliği ücretsiz.

500 bin soruluk soru bankasına sahip Habertürk Akademi; sınav stresiyle başetmeniz, gerçek sınav deneyimi yaşayıp kendinizi sınamanız için deneme sınavları hazırlıyor. Yeni eklenen deneme sınavları bugün sisteme yüklendi.

Eğitim hayatı artık okulla sınırlı değil. Hem öğrenciler hem de öğretmenler teknolojiyi eğitimde daha sık kullanıyor. online platform da öğrencilerin geleceği için önemli bir başvuru kaynağı. Habertürk Akademi, yapay zeka ile öğrenciye özel soru üreten, kişiye özel çalışma programı hazırlayan, içeriğindeki geniş soru bankasını daima güncel tutan bir platform. Hem sınavlara hazırlayan, hem de okuldaki derslerle ilgili öğrenciyi destekleyen bir sistem. 7 günlük deneme üyeliğini ücretsiz başlatmak için tıklayın

10 maddede Habertürk Akademi

1) Soru sayısı çok fazla

Habertürk Akademi'nin içeriğinde, Türkiye’nin en güçlü ve deneyimli kitap ve test yayıncılarına ait 500 binden fazla soru bulunur. Bu da 1000 kitaba eşdeğer soru demektir. Bir ortaokul öğrencisi, Habertürk Akademi'de, tek dersi için yaklaşık 15 kitapta bulunan soru sayısı kadar soruyla karşılaşır. Örneğin 8. sınıf matematik bölümü 17 kitap yani 10 binden fazla soru içerir. Bu da sadece 8. sınıfların tüm dersleri için 90’dan fazla kitap içeriği anlamına gelir. Lise sınıfları için de sayı yaklaşık olarak aynıdır. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki sistemde 1000'den fazla güncel kitap sorusu yer alır.

2) Benzer soru özelliği

Sistemdeki soru sayısının bu kadar fazla olması, her öğrencinin kendi sınıfında 50 ile 200 arası güncel kitap içeriğine ulaşabilmesi demek. Bu kadar büyük kaynak bulunabilmesi normalde gerçekten çok zor. Bu soruların tamamının video çözümlü olması da önemli. Tüm sorularda benzer sorulara erişebiliyor olmak öğrencinin eksiklerini hemen giderebilmesi de önemli bir özellik.

3) Konu anlatımlarının hepsi videolardan oluşur

Kendi sınıfına ait tüm derslerin konu anlatım videolarına ulaşabilirsin. Sistemde tam 5 bin konu anlatım videosu bulunur. Eksik olduğun konulara geri dönüş yapıp geniş konu anlatım videolarından tekrar tekrar konuyu anlayana kadar faydalanabilirsin.

4) Deneme sınavları ile sürekli zinde tutar

Sistem; online olarak yapılan test ve denemelerin sonuçlarına göre öğrencinin gelişim raporunu ve çalışma takvimini oluşturur, öğrencinin kendi gelişimine uygun olarak tekrarlar yapmasını sağlar. İhtiyacı olan konulardan istediği zorlukta ve miktarda soru ve deneme testleri hazırlayıp çözebilir. Türkiye genelinde on binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen Online Deneme Sınavları ile öğrenci hedefine ulaşır.

5) Geniş bir öğrenci kitlesine hitap eder

Habertürk Akademi 5. sınıftan 12. sınıfa kadar yani ortaokul ve lise öğrencilerinin, hızlı şekilde tüm derslerle ilgili test sorularına, konu anlatımlarına ve soru çözüm videolarına ulaşmasını sağlayan bir platformdur. 5. sınıftan başladığı için piyasada bu hizmeti veren diğer online eğitim platformlarından daha kapsamlı, tüm ortaöğretim ve lise sınıflarına bol içerik sunduğu için bu özelliği ile diğerlerinden daha kucaklayıcıdır. Pek çok özelliğinin yanısıra ortaokul ve lise tüm sınıf seviyeleri ve merkezi sınavlar için deneme sınavlarının da bulunduğu Habertürk Akademi'ye deneme sınavları periyodik olarak yüklenir.

6) Karne verir

Deneme sınavı sonrası öğrencilere karnesi gösteriliyor ve eksikleri tespit edilip çalışma planları oluşturuluyor. Deneme sınavı bittiğinde çözüm videolarının yanında benzer sorulara ve video çözümlerine erişme imkanı veriliyor. Mutlaka çocukların deneme sınavlarına girmelerini tavsiye ediyoruz.

7) 2000 öğretmen ve 20 yayınevi sistemde

Sorular nitelikli yayınlar üreten Bes Bilgi Eğitim, Yayın Denizi, Son Viraj, Merkez Yayınları, İşleyen Zeka, Hız ve Renk, ENS, Beyin Takımı Yayınları, Yeni Tarz Yayınları, Av Yayınları, Full Matematik Yayınları, Hayalim O Yayınları, İlk Önce Yayınları, Mozaik Yayınları, Tümler Yayınları, Test Fen Yayınları gibi yayınevlerine aittir. Bu soruların hazırlanmasında, kontrol edilmesinde, güncellenmesinde 2 binden fazla öğretmen görev alır.

8) Dijital koçluk hizmeti verir

Habertürk Akademi'de öğrenci tüm konularla ilgili binlerce konu anlatım videosuna ulaşabiliyor. İhtiyaç duyduğu, eksik olduğu, anlayamadığı konularda yüzlerce animasyon ve simülasyona bakabiliyor. Ayrıca her öğrenciye yapay zeka ile çalışma planı hazırlanarak kişiye özel “Dijital Koçluk” hizmeti de veriliyor.

9) En büyük avantajı esneklik

Öğrenciler Habertürk Akademi üyeliği ile nerede olurlarsa ve ne zaman isterlerse deneyimli öğretmenlerden eğitim alabiliyorlar. Deneme sınavlarına katılıp eksik ve başarılı yönlerini keşfedebiliyorlar. Bununla birlikte daha az para ve zaman harcayarak en yüksek verimi alabiliyorlar.

10) Her yerden ulaşılabilir

Çocukların okullarını Habertürk Akademi ile cep telefonunuza, tabletinize, bilgisayarınıza getiriyoruz. “Eğitim Teknolojileri” alanında uzman DijiDemi işbirliği ve alanında marka olmuş yayıncıların desteğiyle hazırladığımız Habertürk Akademi sayesinde özel dersiniz ve deneme sorularınız telefonunuzda, tabletinizde ve bilgisayarınızda sizi bekliyor.

Eğitim hayatı artık okulla sınırlı değil. Hem öğrenciler hem de öğretmenler teknolojiyi eğitimde daha sık kullanıyor. Tıpkı iyi hazırlanmış bir ders kitabı gibi profesyonel bir online platform da öğrencilerin geleceği için önemli bir başvuru kaynağı. Online eğitimi çocuklarımızın bulunduğu her yere ulaştırmak Habertürk Akademi ile mümkün.