Hindistan'da gençlerden işsizlik protestosu

Hindistan ekonomisi geçen sene kitlesel işsizliğe sebep olan sıkı kapanma tedbirlerinin gevşetilmesiyle yaralarını sarmaya çalışırken, ana muhalefet partisini destekleyen gençler, iş talebiyle sokaklara döküldü. Gösteride yer yer güvenlik güçleriyle protestocular arasında arbede çıktı.

Yeni Delhi sokaklarına inen gençler, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 71. yaş gününün kutlamaması çağrısında bulundu.

"Hükûmet gençlere iş ver" yazılı pankartın arkasında yürüyen gençler, başkentteki hükümet binalarına ulaşmak için polisin kurduğu barikatlardan atmaya çalıştı.

Çıkan arbede sonrasında bazı protestocular otobüslere bindirilerek gözaltına alındı.