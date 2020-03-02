AA

Hindistan'da, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık imkanını oluşturan "Vatandaşlık Yasası"na karşı protestolar geçen haftadan beri sürüyor. ANI ajansının haberine göre, başkentin kuzeydoğu bölgelerinde geçen haftadan beri yaşanan protestolar sırasında çıkan şiddet olaylarında bir emniyet amiri ile bir istihbarat görevlisinin yanı sıra 45 sivil hayatını kaybetti.

Sağlık yetkilileri, Dr Ram Manohar Lohia Hastanesine dün akşam Gokulpuri bölgesinden 4, bugün Karawal Nagar bölgesinden 1 kişinin cesetlerinin getirildiğini belirtti. Cesetlerden 4'ünün Gokalpuri'de atık su kanallarından çıkarıldığı, son can kayıplarıyla şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye yükseldiği ifade edildi.

Delhi polisi, şimdiye kadar şiddet olaylarıyla bağlantılı 903 kişiyi tutukladı ya da gözaltına aldı.

Diğer yandan parlamentonun alt ve üst kanatları Lok Sabha (Halk Meclisi) ve Rajya Sabha'daki (Eyaletler Meclisi) oturumlar, başkentteki olaylar nedeniyle yarına kadar ertelendi.

Meclis, bütçe oturumunun ikinci bölümünü görüşmek üzere toplandı ancak muhalefet liderleri, şiddet olayları nedeniyle İçişleri Bakanı Amit Şah'ın istifasını talep etti ve protesto olarak Meclis oturumlarına katılmadı.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, başkentte şiddet olaylarına neden olduğu ileri sürülen nefret söylemleri nedeniyle bazı siyasetçiler aleyhinde Ön Bilgilendirme Raporu'nun (FIR) kayda geçirilmesi talebini görüşmeye karar verdi.

YANLIŞ SÖYLENTİLER PANİĞE NEDEN OLDU

Yeni Delhi'de, dün sloganlar atan silahlı bir grubun yürüyüşe geçtiğine ve evlerin ateşe verildiğine ilişkin çıkan yanlış söylentiler üzerine polis harekete geçti.

Söylentilerin ardından oluşan panik atmosferi, polisin Müslüman ve Hindu kanaat önderlerinden, mahallelerindeki sükuneti sağlamaya yardımcı olmalarını istemesiyle yatıştı.

Halkın endişesini gidermek adına durumun kontrol altında olduğuna ilişkin açıklamalarda bulunan Delhi polisi, dedikodu yaymak suçlamasıyla 18 kişi hakkında yasal işlem başlatırken, 1 kişiyi tutukladı.

MÜSLÜMANLAR YASA KAPSAMI DIŞINDA KALIYOR

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip 2. ülke olan Hindistan'da, 200 milyon Müslümanı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.