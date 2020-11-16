Yeni Delhi'de son 4 yılın en yoğun hava kirliliği

Ülke basınındaki haberlerde, Hava Kalitesi ve Hava Tahmini ve Araştırması Sistemi (SAFAR) tarafından Yeni Delhi'de bugün yapılan ölçümlerde PM2,5 seviyesinin son 4 yılın en yüksek seviyesine çıkarak 396 olarak kayda geçtiği belirtildi.
Kirliliğin bu şekilde artmasına, Diwali Işık Bayramı kutlamalarında kullanılan binlerce havai fişek ile kent ve çevre eyaletlerdeki tarım faaliyetleri sırasında yakılan anızların neden olduğu aktarıldı.
Yeni Delhi'de 5 Kasım'da PM2,5 seviyesi DSÖ'nün insan sağlığı için üst sınır kabul ettiği değerin 14 kat üzerine çıkarak 370 olarak kayda geçmişti.
Başkentte 2016’da Diwali Işık Bayramı’nın ardından PM2,5 seviyesi 400'ü aşmıştı.
Öte yandan, başkentte 485 binden fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanırken son zamanlarda solunum bağlantılı hastalıklarda ciddi bir artış gözlemleniyor.
Delhi Ulusal Başkent Bölgesi Başbakanı Arvind Kejriwal, 5 Kasım'da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Şu anda Delhi'de koronavirüs ve kirlilik büyük bir hasara neden oluyor." ifadesini kullanmıştı.
Yeni Delhi'de ekim ve kasım aylarında tarım faaliyetleri sırasında anız yakılması nedeniyle hava kirliliği seviyesinde ciddi artışlar görülüyor. SAFAR bu yıl 4 bin 135'den fazla anız yakımı tespit edildiğini duyurdu.
Solunum yoluyla ciğerlere yerleşen havadaki zararlı parçacıklar kana karışarak solunum yolları iltihabı, kanda pıhtılaşma ve kalp rahatsızlıklarına yol açarken, astım ve KOAH gibi solunum hastalıkları olan yaşlılar için ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.
Ülkede, hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle her yıl bir milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
Hava kirliliğinin rekor seviyelere ulaştığı başkentte Kasım 2019'da kirlilik nedeniyle eğitime ara verilmiş, hava yolu ulaşımı da olumsuz etkilenmişti.
Yeni Delhi'de 485 binin üzerinde kişide Kovid-19'a rastlanırken salgına bağlı 7 bin 614 ölüm gerçekleşti.
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