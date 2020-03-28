Yeni Delhi'de Kovid-19 tedbirleri nedeniyle çalışanlar köylerine dönüyor

Uttar Pradeş Eyaleti Hükümet Sözcüsü Awanish Awasthi, eyaletin Yeni Delhi sınırındaki binlerce çalışan ve aileleri için otobüsler gönderildiğini açıkladı.

Çalışanlar ve aileleri, bu otobüslerle evlerinin bulunduğu köylere nakledilecek.

- Sokağa çıkma yasağının amacı virüsün yaygın bulaşımının engellenmesi

Diğer yandan, Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi (ICMR) Virüs Bilimi Merkezinin eski başkanı Dr. Jacob John, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca hükümetin virüsün yayılmasının önüne geçilmesi için hummalı hazırlıklar yapabileceğine işaret etti.

Salgının dünyaya yayılmasının 3 ay sürdüğünü kaydeden John, hükümetin ocak başında konuyu ciddiye alması durumunda bugün tablonun daha iyi olabileceğini belirtti.

Başbakan Narendra Modi, 23 Mart'ta salgının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde vatandaşların 21 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmalarının yasaklandığını açıklamıştı.

Hindistan'da Kovid-19 görülen kişi sayısı 933, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 20 olarak açıklanmıştı.