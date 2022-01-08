Korona vaka sayısı 8 Ocak verileri henüz açıklanmadı. Dün açıklanan veriler ise tedirginliği artırdı. Dünyada Omicron alarmı sürerken gözler Türkiye'deki korona vaka sayısının uzun süre sonra 63 binin üzerinde kaydedilmesi ise tedirginliği artırdı. Geçtiğimiz akşam saatlerinde açıklanan güncel verilere göre Türkiye korona vaka sayısı özellikle geçtiğimiz gün 70 bin sınırında kaydedşildi. . İşte güncel korona vaka ve vefat sayısı verileri...
7 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI
Sağlık Bakanlığı, 7 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu bugün yayınlandı.
Türkiye'de son 24 saatte 406 bin 796 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 214 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi.
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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU
DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 1001 vaka tespit edilirken, bu, günlük bazda en yüksek rakam olarak kayda geçti.
ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1841 artışla 833 bin 989'a yükseldi.
İngiltere'de 200 ordu mensubu, Kovid-19 nedeniyle personel sıkıntısının yaşandığı başkent Londra'daki hastanelerde görev yapacak.
Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı olan gece kulüpleri, geçici olarak aşı merkezlerine dönüştürüldü.
Avustralya'da ülkenin en büyük eyaleti Yeni Güney Galler (NSW), ülkede günlük vaka sayıları en yüksek seviyeye ulaştığı için bazı Kovid-19 kısıtlamalarını geri getirdiğini duyurdu.
Fransa'da, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 261 bin 481 yeni vaka kaydedildi.
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