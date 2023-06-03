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YENİ CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ LİSTESİ 2023 | Yeni Kabine listesi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni bakanlar kimler olacak, belli oldu mu?

Gözler Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabine listesinde! Yeni bakanlar kimler olacak?

Yeni Kabine listesi ve yeni bakanların isimleri, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2023 Türkiye Genel Seçimlerinin tamamlanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci yasama dönemi, 2 Haziran Cuma günü başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yönettiği ilk oturumda 28. Dönem milletvekilleri yemin etti. 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 3 Haziran'da TBMM'de yeminini edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabine listesini açıklaması, 4 Haziran Pazar günü ise eski bakanlar ile yeni bakanların Genel Kurul'da ant içmesi bekleniyor. İşte 2023 Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabine listesi ve yeni bakanların isimleri hakkında merak edilen detaylar...

Giriş: 03.06.2023 - 08:05 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabine listesinde yer alacak isimler, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2023 Türkiye Genel Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimi Sonuçlarına göre Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yönettiği ilk oturumda 28. Dönem milletvekilleri 2 Haziran Cuma günü 1'inci Yasama Yılı'nın açılışında yemin etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin töreni ise 3 Haziran 2023 Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleştirilecekken gözler "Yeni Kabine listesi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni bakanlar kimler olacak, belli oldu mu?" sorularına çevrildi. İşte 2023 Kabine Listesi ve Yeni Bakanlar Kurulu'na ilişkin detaylar...

  • MECLİS YENİ YASAMA DÖNEMİNE BAŞLADI!

    TBMM yeni yasama dönemine 2 Haziran'da başladı. "En yaşlı üye" sıfatıyla görevi Mustafa Şentop'tan devralan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yemin ettikten sonra Meclis'i açtı. 600 milletvekili alfabe sırasına göre yemin etti.

  • TBMM GENEL KURULU 2 HAZİRAN'DA TOPLANDI

    28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekilleri 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı'nın açılışında yemin etti.

    Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilanının ardından TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğü'ne göre 2 Haziran saat 14.00'te çağrısız toplandı.

  • EN GENÇ MİLLETVEKİLLERİ KATİP ÜYELİK YAPTI

    İçtüzüğe göre, en genç altı milletvekili, geçici olarak katip üyelik yaptı. Bu kapsamda TBMM Geçici Başkanlık Divanı'nda AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile Yeşil Sol Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın görev yaptı.

    Geçici Başkanlık Divanı, TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı seçimine kadar görev yapacak.

  • BAHÇELİ TBMM GEÇİCİ BAŞKANI OLDU!

    Yeni yasama döneminin ilk birleşiminde milletvekilleri yemin etti. Genel Kurulun ilk birleşimini, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, en yaşlı üye sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olarak yönetti.

  • BAHÇELİ MECLİS BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ ALDI

    Meclis'in "en yaşlı üyesi" sıfatıyla MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

    Devir-teslim töreninde Şentop, "Büyük zorluklar yaşadık. Şubat ayında yaşamış olduğumuz acı depremde TBMM'nin üstün gayretlerle çalıştığını söylemek isterim. Bütün milletvekili arkadaşlarımıza ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

    Görevi devralan Bahçeli ise "Bu görevi devralmaktan onur duyuyorum. Milletimiz için hayırlı olur" ifadelerini kullandı. Şentop, mührü Bahçeli'ye teslim etti.

  • ANT İÇME TÖRENİ DÜZENLENDİ

    Devlet Bahçeli başkanlığındaki heyet, TBMM'DE Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek törene katıldı. Bahçeli, Atatürk Anıtı'na Meclis Başkanlığı çelengini bıraktı. Bahçeli ve beraberindeki heyet saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

  • TÖREN 10,5 SAAT SÜRDÜ

    Ant içme töreni, yaklaşık 10,5 saat sonra sona erdi. Oturumu yöneten MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, Genel Kurulu yarın saat 15.00'te toplamak üzere kapadı. Genel Kurul'da yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip yemin edecek. 

  • MİLLETVEKİLİ YEMİNİ

     

    "Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

  • YENİ KABİNE NE ZAMAN KURULACAK?

    Yeni Kabine'nin ne zaman kurulacağı henüz açıklanmadı. 28. Dönem Milletvekili kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanırken TBMM İçtüzüğü’ne göre milletvekili seçimi kesin sonuçlarının ilan edildi.

    Yeni Kabine listesi üyelerinin 3 Haziran 2023 Cumartesi akşamı açıklanması bekleniyor.

  • YENİ BAKANLAR KİMLER OLACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadrolarımızı yenileyeceğiz" açıklamasında bulunurken gözler ''Kabine ne zaman değişecek, isimler belli oldu mu?'' sorularına çevrildi.

    Fakat Yeni Bakanlar Kurulu'nda yeni kabine listesinde yer alacak isimler henüz açıklanmadı. Yeni Kabine listesi üyelerinin Haziran ayında resmi olarak açıklanması bekleniyor.

  • YENİ KABİNE PROGRAMI NASIL OLACAK? 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'de Meclis'te yemin edecek. 15.00'de Anıtkabir'e çıkılacak. Atlı birliklerle Anıtkabir'den Külliye'ye geçilecek. 17.30'da Külliye'de tören yapılacak. Saat 20.00'de Çankaya Köşkü'nde Türk dünyasından devlet başkanlarıyla yemek yiyecek. Saat 22.00'de Çankaya Köşkü'nde kabine açıklanacak.

  • "CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ YÜZYILINA YAKIŞAN BİR KABİNEMİZ OLACAK"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meclis'in 28. dönem açılışını Devlet Bey'in başkanlığında gerçekleştireceğiz. Devlet Bey daha önce böyle bir şeyi kabul etmemişti. Ricada bulunduk ve kabul etti. Parlamentoyu açacağız ve süreci başlatacağız.

    Kabine konusunda ise Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir kabinemiz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz.

    Kadrolarımızı yenilemekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız. Dinamik ekiplerle yolumuza devam ettik. Pek çok değerli ismimiz mevcut. Kabinemizde Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uyduracak isimler olacak." ifadelerini kullandı.

  • AK PARTİ'DEN KABİNE AÇIKLAMASI!

    MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni kabine listesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, ""YSK milletvekilliği kesin sonuçlarını açıkladı. 3 gün içinde yemin olacak. Cumhurbaşkanlığı kesin sonuçlarını da beklememiz gerekiyor. Yemin töreni ve kabine ondan sonra belirlenecek. Birçok devlet başkanı gelmek istiyor. Liste şekilleniyor." ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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