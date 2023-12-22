Yeni Covid varyantı açıklandı! JN1 varyantı nedir, belirtileri nelerdir? JN1 virüsü ölümcül mü?

JN1 VARYANTI ÖLÜMCÜL MÜ?

DSÖ tarafından yapılan açıklamaya göre JN.1 varyantı dünya çapında hızla yayılım gösteriyor. Ne kadar tehlikeli ya da ölümcül olduğu konusunda bir belirsizlik olduğu için uzmanlar bu varyantın izlenmesi ve takip edilmesi gereken bir virüs olduğunu ifade ediyor.