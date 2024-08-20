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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Starbucks'ın yeni CEO'suna uzaktan çalışma imkanı - İş-Yaşam Haberleri

        Starbucks'ın yeni CEO'suna uzaktan çalışma imkanı

        Starbucks'ın yeni CEO'su Brian Niccol, sözleşmesi kapsamında şirketteki ilk yılında 100 milyon dolardan fazla kazanabileceği belirtildi. Niccol'un California'daki evinden şirketin merkezi olan Seattle'a taşınması ise gerekmeyecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 16:48 Güncelleme: 20.08.2024 - 16:48
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        Starbucks'ın CEO'suna uzaktan çalışma imkanı
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        Starbucks, Niccol’un 9 Eylül'de yönetim kurulu başkanı ve CEO olarak işe başlayacağını açıklamıştı.

        Starbucks'ın yeni CEO'su Brian Niccol’un, şirketteki ilk yılında 100 milyon doların üzerinde bir kazanç elde edebilme olasılığına sahip olduğu açıklandı. Yeni CEO’nun yüksek maaş beklentisine rağmen California'daki evini Seattle'a taşınması ise gerekmeyecek.

        Buna göre yeni CEO, evinin bulunduğu Newport Beach, California'da kalabilecek. Associated Press'in aktardığına göre, Starbucks, Niccol'un yardımıyla Newport Beach'te bir ofis oluşturmaya da yardımcı olacak ve bunun için Niccol'a da asistan sağlayacak.

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        Ayrıca Starbucks, çarşamba günü Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı bir başvuruda, Niccol'un 10 milyon dolar nakit ikramiye ve 75 milyon dolar sermaye alacağını ifade ederken, sermaye uygulamasının performans hedeflerine göre yürürlüğe gireceğini belirtti.

        Chipotle, 2015 yılında ürünlerinde bağırsak rahatsızlıklarına neden olan bakteri çıkması üzerine ABD'de birçok şubesini kapatmak zorunda kalmıştı. Niccol ise, 2018 yılında, California zincirinin üst düzey görevine getirilmişti. Chipotle'daki gelir oranı, çeşitli değer kazandırma düzenlemelerinin başlatılmasından sonra büyük oranda artış göstermişti.

        Haberin görseli AP'den servis edilmiştir.

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