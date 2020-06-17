Fransız otomotiv üreticisi Citroen, kompakt modeli C4'ün yeni neslinin üzerindeki örtüyü kaldırdı. Bugüne kadar hatchback karoser ile üretilen model, yeni nesli ile birlikte crossover karoser tipine geçiş yaptı.
Tamamen elektrikli, benzinli ve dizel olmak üzere üç farklı enerji türüne sahip yeni nesil C4, tasarımı il de markanın yeni tasarım diline ışık tutuyor.
Çift parçalı aydınlatma grubu aracın ön yüzünde en dikkat çeken tasarım unsuru olurken, aracın arka kısmı da farklı tasarımı ile güncel Citroen modellerinden ayrılıyor.
Otomobilin iç mekanı ise, dış tasarımının aksine daha sade tasarlanmış durumda. Fiziksel klima butonlarının haricinde, tablet şeklinde kokpitin üstünde konumlandırılmış multimedya ekranı iç mekanda dikkat çekerken, otomatik şanzıman kolu yerine de Volkswagen Grubu'nun yeni kompakt sınıf ailesindekine benzer vites kontrol butonuna yer verildiği görülüyor.
Yeni C4'te C5 Aircross modelinde kullanılan 'Progressive Hydraulic Cushions' isimli süspansiyon sistemine yer verildiği de edinilen bilgiler arasında.
Citroen'den yapılan açıklamada, yeni C4 hakkında detaylı bilgilerin 30 Haziran’da açıklanacağı belirtildi.
Geçmişi 1928 yılına dayanan C4, yıllar içinde farklı isimler ile yollarda oldu. 1928 yılında C4 ismi ile tanıtılan model sonrasında, Ami 6/Ami 8, GS/GSA, ZX, Xsara ve 2004 yılından bu yanda tekrar C4 ismi ile yollarda.
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