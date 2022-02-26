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BMW'nin kompakt MPV sınıfındaki temsilcisi 2 Serisi Active Tourer'in yeni nesli Türkiye'ye geldi. Luxury Line ve M Sport tasarım paketleriyle tercih edilebilecek otomobilde, 170 beygir güç ve 280 Nm tork sunan 1.5 litrelik benzinli motor yarı hibrit (mild hybrid) olarak geliyor.

Verilen bilgiye göre, otomobildeki yarı hibrit teknolojisi ile frenleme veya sürüş esnasında otomobilin kinetik enerjisi elektriğe dönüştürülerek bataryada depolanabiliyor. Bu güç, otomobilin elektrik sistemlerinde kullanılarak motorun performans ve verimliliğini arttırıyor.

Böylelikle daha düşük emisyon ve yakıt tüketimi elde edilirken ek olarak 19 bg güç ve 55 Nm'lik tork sağlanıyor.

220i Active Tourer versiyonuyla ön siparişe açılan aracın, önceki jenerasyonuna göre daha eğimli tasarıma sahip A sütunları, yan cam grafiği, gövdeye entegre kapı kolları ve ince C sütunları ilk bakışta kendini belli eden unsurlar arasında yer alıyor.

İÇ MEKANDA IX'TEN İZLER TAŞIYOR

Ayrıca yeni 2 Serisi Active Tourer’in önceki nesline göre yapılan iyileştirmelerle sürtünme katsayısının 0.26 Cd seviyelerine düşürüldüğü de verilen bilgiler arasında.

Aracın iç mekanında BMW’nin elektrikli SUV modeli iX’ten izler kendini belli ederken, özellikle kavisli ekran kullanımı ve orta konsol tasarımı gibi detaylarda iX'ten fazlaca esinlenildiği göze çarpıyor.

Yapılan açıklamaya göre, 2 Serisi Active Tourer, 13 santimetreye kadar öne kayabilen arka koltukları ve 40:20:40 oranında katlanabilen arka koltuk sırtlıkları gibi iç mekanda değişkenlik de sunuyor. Bu doğrultuda aracın bagaj hacminin 1405 litreye ulaşabildiği belirtiliyor.