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        Çanakkale'de yeni bir böcek türü keşfedildi

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde görevli akademisyen Doç. Dr. Şahin Kök'ün yürütücüsü olduğu TÜBİTAK projesi kapsamında Kaz Dağları'nda yapılan araştırmalarda, endemik bir gelincik türü olan Papaver pilosum subsp. strictum (Papaveraceae) bitkisi üzerinde beslenen yeni bir böcek türü keşfedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 18:41 Güncelleme: 20.12.2024 - 18:41
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        Çanakkale'de keşfedildi
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        Kaz Dağları'nda, Doç. Dr. Şahin Kök'ün yürütücüsü olduğu, Prof. Dr. İsmail Kasap ve araştırma görevlisi İpek Yaşar'ın yardımcı araştırıcı olarak görev yaptığı TÜBİTAK projesi kapsamında, yeni bir böcek türü bulundu.

        Keşfedilen yeni türe Kaz Dağları'na ithafen 'Aphis (Bursaphis) kazdagensis' ismi verildi.

        Bu böcek türünün sadece Kaz Dağları'nda bulunan endemik bir bitki türü üzerinde keşfedilmesinin, bilim dünyası için önemli bir gelişme olarak kabul edildiği bildirildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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