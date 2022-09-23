Yeni bir araştırma ﻿Cambridge Üniversitesi'nin kölecilikten faydalandığını ortaya çıkardı

Cambridge Üniversitesi'nin inisiyatifi ile yapılan bir araştırma, üniversitenin köle ticaretinden servetini kazanan kurum ve bireylerden kayda değer miktarda fon aldığını ortaya koydu.
Araştırmayı bizzat 2019 yılında Üniversite'nin rektör yardımcısı Stephen Toope tarafından oluşturulan Kölecilik Mirası Danışma Grubu adında bir ekip yürüttü.
Rektör yardımcısı Profesör Toope, Cambridge gibi eski bir okulun kölecilikle bağlantıları bulunmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Araştırmayı yapan grup, Cambridge'e bağlı fakültelerin akademik ve idari kadrosundan kişiler ile, her ikisi de köle ticareti yapan Doğu Hindistan Şirketi ve Kraliyet Afrika Şirketi arasındaki ilişkileri ortaya çıkardı.
Üniversite'nin ayrıca her iki şirketin hissedarlarından bağışlar aldığı ve yine köle ticareti yapan bir başka şirket, Güney Denizi şirketine doğrudan yatırım yaptığı anlaşıldı.
Hazırlanan Kölecilik Mirası raporunda, "Bu tür mali bağlantılar hem köle ticaretinin sürdürülmesine yaradı hem de Cambridge'e hatırı sayılır mali çıkarlar sağladı" denildi.
Üniversite, araştırmayı yürüten çalışma grubunun sunduğu bir dizi öneriyi hayata geçireceğini açıkladı.
Üniversite hangi adımları atacak?
Kölecilik Mirası grubunun tavsiyeleri arasında, okulda köleciliği araştırmak üzere özel bir merkez kurulması, ayrıca Karayipler ve Batı Afrika ülkelerindeki üniversitelerle mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi var.
Buna ek olarak Britanya vatandaşı siyah öğrenciler ile Afrika ve Karayip ülkelerinden öğrencilere sağlanan yüksek lisans burslarının sayısının artırılmasının yolları aranacak ve siyah akademisyenlerin başarıları ve katkılarını simgeleyen bir sanat eseri sipariş edilecek.
Rektör yardımcısı Profesör Toope köleciliğin 19. yüzyıla kadar "genel kabul gören bir sömürü biçimi" olduğunu, hazırlanan rapor sayesinde Cambridge'in kölecilikle olan ilişkisinin doğasının da daha iyi anlaşıldığını kaydetti.
"Aynı zamanda bir eğitim kurumu olarak Üniversite'nin kölecilik pratiğinin altında yatan bazı görüşlerin yerleşmesi ve yayılmasında nasıl bir rol oynadığı hakkında da fikir veriyor" diye ekledi.
2019 yılında Cambridge bünyesindeki St Catharine's Fakültesi "büyük ihtimalle" bir köle çiftliğinden gelmiş olan tarihi bir çanı kullanımdan kaldırdı.
Bu yılın başlarında yine Cambridge Üniversitesi'ne bağlı Clare Fakültesi'nin yurtlarının "Koloni" olan eski adı değiştirilerek "Castle Court" (Kale Binası) yapıldı.
Fakat İsa Fakültesi'nin Kraliyet Afrika Şirketi'ne yatırım yapan Tobias Rustat anısına dikilmiş heykeli kaldırma başvurusu reddedildi.
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Yeni bir araştırma Cambridge Üniversitesi'nin kölecilikten faydalandığını ortaya çıkardı/yeni-bir-arastirma-cambridge-universitesi-nin-kolecilikten-faydalandigini-ortaya-cikardi-3523026
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