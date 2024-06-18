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        Haberler Bilgi Alışveriş YENİ BİM aktüel 21 Haziran indirimleri: 21 Haziran 2024 BİM aktüel kataloğu fiyat listesi ile indirimli ürünler listesi açıklandı!

        BİM aktüel 21 Haziran 2024 kataloğu yayında!

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta haziran ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile 21 Haziran indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 20:20 Güncelleme: 18.06.2024 - 20:20
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        • 1

          BİM 21 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM 21 Haziran 2024 kataloğu ve fiyat listesi...

        • 2

          BİM AKTÜEL KATALOĞU

          İp Kulplu, Baskılı Pencereli Maxi Hurç 49,50 TL

          Mega Kutulu Hurç 105 TL

          Mega Hurç 69 TL

          Akordion Maxi 32,50 TL

          12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 32,50 TL

          Mini Hurç 39,50 TL

        • 3

          Senna 55 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV 12.999 TL

          Senna 50 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV DG 22000 10.999 TL

          Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL

        • 4

          Philips Air Fryer HD9650/90 5.999 TL

          Philips Buhar Kazanlı Ütü HI5920/20 4.499 TL

          Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

        • 5

          Otomatik Çadır 2 kişilik 999 TL

          Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 1.799 TL

          Smart Drone 1.299 TL

          Işıklı Paten 499 TL

          Işıklı Mini Scooter 599 TL

          Kaykay 299 TL

          Katlanır Sehpa 349 TL

        • 6

          Buzluk Termos 1.399 TL

          Musluklu Termos 299 TL

          Büyük Buz Aküsü 59,50 TL

          Termo İzolasyonlu Çanta 299 TL

          Termo Piknik Çantası 159 TL

          Termo Piknik Çantası 139 TL

          Bölmeli Tava 229 TL

          Mangal Kömürü 99 TL

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