Yeni başkan Savcı oldu

16 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İç piyasada 1,5 Milyar ₺'lik büyüklüğe ulaşan Türk dizileri Hollywood'dan sonra dizi ihracatında dünya sıralamasında ikinci sırasında yer alıyor. Türk dizileri 150 ülkede toplamda 600 milyon izleyici sayısına ulaştı.
Türkiye'nin önde gelen sinema filmi ve dizi film yapımcılarının üyesi olduğu TESİYAP (Televizyon ve Sinema Yapımcıları Meslek Birliği) 9'uncu Olağan Genel Kurulu'nu 14 Ocak'ta gerçekleştirdi. TESİYAP'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na oy birliği ile Yapımcı Timur Savcı seçildi.
Genel kurulda sinema ve dizi yapımcıları, yapımcıların her türlü haklarının korunması, teliflerinin toplanması ve dağıtılması konularında daha etkin bir çalışma yürütmek istediklerini; sektörde mesleki dayanışma ve işbirliği ortamını geliştireceklerini belirttiler. Yapımcılar, sektörel çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal haklarını korumak ve geliştirmek için birlikte hareket etmenin önemini vurguladılar.
Genel kurulda TESİYAP üyeleri, yapımcılar adına her türlü platformda TESİYAP Yönetim Kurulu'na tam temsil yetkisi verdi. Genel kurulda Yönetim Kurulu'na yapımcılar Timur Savcı, Fatih Aksoy, Şükrü Avşar, Kerem Çatay ve Burak Sağyaşar oybirliğiyle seçildi.
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