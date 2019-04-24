Yeni askerlik sistemi ne zaman başlayacak? sorusu yeni askerlik sisteminden faydalanmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Dün akşam TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla verdiği resepsiyona katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a da, yeni askerlik sistemine dair sorular soruldu. Bakan Akar, yeni askerlik sisteminin ne zaman başlayacağı ile ilgili soruya da yanıt verdi. Bakan Akar'ın açıklaması ve yeni askerlik sistemine dair detaylar haberimizde.

BAKAN AKAR'DAN YENİ ASKERLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin, "Çok kısa bir süre kaldı, çalışmalarımız tamamlanmak üzere" dedi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Yeni askerlik sistemi dağılımı bedelli askerlik, yükümlü erbaş ve erler, yedek astsubaylık, yedek subaylık ve dövizli askerlik şeklinde olacak

Lise mezunu gencimiz bir ay temel askerlik yapacak. İhtiyaçtan fazla bedelli talebi olursa kura çekilecek. Bir aylık eğitimin sonunda bedelliye ayrılacaklar ve askerlikle ilişkileri kesilecek. Lise mezunu gençlerimiz 6. aya kadar askerlik yapacaklar bu süre zarfında harçlık alacaklar. Eğer talep ederlerse ve sınavları geçerlerse bir altı aylık daha askerlik yapacak ve bu maaşlı olacak. Eğer bir yılın sonunda başarılı olurlarsa profesyonel askerliğe devam edebilecek.

Meslek Yüksek Okulu mezunlarımız iki ay temek askerlik eğitimi alacak bu sürede harçlık olacak. Yedek astsubaylığa geldiğimizde meslek yüksekokulu mezunlarımız yedek astsubay olacaklar. 'Mesleğinden kopma, elektrik, torna, otomobil, kimya, sağlık ne varsa o mesleğinize devam edin, bunun bir karşılığı var' diyoruz. Burada kendilerini yedek astsubay olarak istihdam ediyoruz. Sonra kıtalara gittiğinde 10 ay maaş alacak. Ardından isterse ve durum ve şartları sağlarsa askerde devam edebilecekler.

Lisans ve lisansüstü eğitim yapan gençlerimiz yedek subay olacaklar. 2 ay temel ve sınıf eğitimi alacaklar, 10 ay kıtalarda maaşlı olarak görev yapacaklar ve daha sonra terhis olacaklar. Ama isterlerse subaylığa geçecekler, istek ve ihtiyaç durumuna göre.

Diyelim ki lisans ve lisans üstü kadrolar doldu, isterse bu arkadaşlarımız yedek astsubay olabilecekler. Bu lisans ve lisans üzeri, meslek yüksek okulu bitiren arkadaşlarımız isterlerse 6 ay erlik yapabilecekler.

İsteyenlere ise askerliği tanıyarak ve isteyerek biz subay astsubay kitlesinin oluşmasını sağlayacak. Bugün detayları Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesine koyacağız. Bu yaptığımız bir çalışma, bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Maaş ve harçlık için rakamlar subay maaşlarıyla tamamen orantılı olacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik düzenlemesi, yeni askerlik sisteminin yasalaşması halinde sürekli hale gelecek. Bedelli askerlikten yararlanan gençler, başvuruda bulundukları dönem için geçerli olan ücreti ödeyip 1 ay zorunlu eğitim alarak askerlik yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaklar.

Yeni askerlik sisteminde uygulanacak bedelli askerlik ücreti 31 bin 343 lira olarak belirlendi. Bu miktar her altı ayda bir memur maaşına gelen zam oranında artacak.

1 aylık eğitimin sonunda bedelliye ayrılanlar, kurada belirlenenler, belli bir miktar ücreti ödeyecekler, bedelliye ayrılacaklar ve askerlikle ilişikleri kesilecek