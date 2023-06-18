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Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Temmuz asgari ücret ara zammı belli oldu mu?

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret zammı hakkında açıklama!

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret zammı hakkında işçilerin ve iş verenlerin araştırması hız kazandı. İlk 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenecek olan asgari ücret zammında 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,26 olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Asgari ücret görüşmeleri başlamış durumda. Temmuz ayı içinde bitecek ve enflasyona ezdirmemeye dönük bir yaklaşım sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili, “2023 yeni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? sorusunun yanıtlarını sizler için derledik.

Giriş: 18.06.2023 - 18:25 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İlk 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek olan asgari ücret zammı için ilk 5 aylık enflasyon rakamları yüzde 15,26 olarak açıklandı. 13 Haziran'da ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu resmi bir rakam açıklamazken ikinci toplantı tarihi belirlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret ile ilgili son dakika açıklamaları yaptı. Peki, Yeni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

  • İLK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ: "MASADA RAKAM YOK"

    Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere düzenlediği ilk toplantı gerçekleştirildi.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) heyeti, işveren kesimini ise temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Heyet Başkanı Veli Solak, "Bayramdan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Yarın olabilir, hemen olabilir. Bizim TÜRK-İŞ olarak talebimiz bunun Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde düzenlenmesidir. Masada herhangi bir rakam yok. Hayat koşullarına, enflasyona, zamlara uygun bir rakam ortaya çıkartılmalıdır" ifadelerini kullandı.

  • 2. TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 19 Haziran saat 14.00'de ikinci toplantısını gerçekleştirecek.

  • KRİTİK AÇIKLAMA GELDİ

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret zammına ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

    "Asgari ücret görüşmeleri başlamış durumda. Normalde yılda 1 yapılırdı. İşveren işçi ve kamu tarafında müzakereler şu anda yapılıyor. Temmuz ayı içinde bitecek ve enflasyona ezdirmemeye dönük bir yaklaşım sergileyeceğiz. Memur maaşlarında ve emeklilerle ilgili çalışmalarla ortaya çıkacak değişiklikler var. Şu anda çalışılıyor."

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'ndan sonra, "Asgari ücret komisyonu görüşmelerine başladı. Görüşmeler yapıcı zeminde ilerliyor. İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir gelişmeyle sonuçlanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

     

  • ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK VE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Habertürk’ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Asgari ücret vergi dışı bırakıldığı için brüt asgari ücretten sadece yüzde 15 oranında sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primi işçi payı alınıyor. Brüt ücretin üzerine işveren ayrıca yüzde 17.5 oranında sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ödüyor. Bunun yanında yeni asgari ücretin ne zaman açıklanacağı bilinmiyor. Tahminlere göre komisyon, Kurban Bayramı tatilinden önce çalışmasını tamamlamış olacak.

  • YENİ ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

    Asgari ücretin yüzde 25 artırılmasıyla net asgari ücret 10.633 TL’ye, işverenin maliyeti ise 14.699 TL’ye yükselecek.

    Yüzde 30 artış olduğunda net asgari ücret 11.059 TL, işverenin maliyeti ise 15.287 TL olacak.

    Yüzde 35 oranında zam yapıldığında net asgari ücret 11.484 TL, işverenin maliyeti 15.875 TL; yüzde 40 zam yapıldığında ise net asgari ücret 11.909 TL, işverenin maliyeti de 16.463 TL’ye çıkacak.

    Asgari ücret senaryoları
    Birim: TL Mevcut 25% 30% 35% 40%
    Brüt asgari ücret 10.008,0 12.510,00 13.010,40 13.510,80 14.011,20
    SGK primi işçi payı 1.401,1 1.751,40 1.821,46 1.891,51 1.961,57
    İşsizlik sigortası primi işçi payı 100,1 125,10 130,10 135,11 140,11
    Net asgari ücret 8.506,8 10.633,50 11.058,84 11.484,18 11.909,52
    SGK primi işveren payı 1.551,2 1.939,05 2.016,61 2.094,17 2.171,74
    İşsizlik sigortası primi işveren payı 200,2 250,20 260,21 270,22 280,22
    İşverene maliyet 11.759,4 14.699,25 15.287,22 15.875,19 16.463,16
Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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