İLK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ: "MASADA RAKAM YOK"
Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere düzenlediği ilk toplantı gerçekleştirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) heyeti, işveren kesimini ise temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Heyet Başkanı Veli Solak, "Bayramdan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Yarın olabilir, hemen olabilir. Bizim TÜRK-İŞ olarak talebimiz bunun Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde düzenlenmesidir. Masada herhangi bir rakam yok. Hayat koşullarına, enflasyona, zamlara uygun bir rakam ortaya çıkartılmalıdır" ifadelerini kullandı.