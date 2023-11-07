Asgari ücret zammı için geri sayım sürüyor! 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı Aralık ayında toplanacak ozan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belli olacak. Tespit Komisyonu toplantısı öncesi geri sayım sürerken peş peşe gelen açıklamalar sonrası asgari ücret tahminleri netleşmeye başladı. Peki, 2024 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2024 asgari ücret tahminleri...
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Asgari ücret zammı öncesi son tahminler özellikle de enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşmeye başladı. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrası son 4 ayın enflasyon artış oranı yüzde 29,41'i buldu. Peki, asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? İşte 2024 asgari ücret tahminleri...
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BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralık ayı başında yeni asgari ücreti belirlemek için komisyonun toplanacağını hatırlatarak, “Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz” dedi. Işıkhan, birinci dereceye yükselen memurlara 3600 ek gösterge düzenlemesini de hayata geçireceklerini söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri öncesi işverenlere mesaj verdi. "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" diyen Işıkhan, yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli bir gündemleri olduğunu söyledi.
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2024 OCAK AYI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret zammı Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenmektedir. Hatırlanacağı gibi Temmuz ayı ara zammında net asgari ücret 8 bin 506 liradan, 11 bin 402 TL'ye yükseltilmişti.
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Ekonomi çevreleri tarafından 6 aylık artış oranı tahmini yüzde 40 civarında olması bekleniyor. Bakan Işıkhan'ın "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" açıklaması göz önünde tutulduğunda asgari ücret zammıyla ilgili yüzde 40 oranında zam gelmesi ihtimali üzerinde duruluyor.
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Asgari ücrete yüzde 40 oranında zam yapılması halinde asgari ücret 15 bin 962 liraya yükselmiş olacak. Hemen belirtleim ki, kesin oran Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda alınacak kararla netleşecek.
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ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari ücret tespit komisyonunun toplantı tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. Asgari ücret tespit komisyonu Hükümetten 5 temsilci, İşveren Sendikası’ndan 5 temsilci ve İşçi Sendikası’ndan 5 temsilci olmak üzere toplam 15 kişi ile bir araya geliyor. Asgari Ücret tespit komisyonu toplantılarının Aralık ayında başlaması bekleniyor.
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