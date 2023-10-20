KİRALARINI ÖDEMEKTE ZORLANAN KİŞİLERDE DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR

Hızlı yaşlanmanın etkileri özellikle kiralarını ödemekte zorlanan kişilerde daha çok gözlemleniyor. Bulgular insanların kirliliğe ve diğer çevresel sorunlara maruz kalma ihtimalinin daha yüksek olduğu bölgelerde daha da artıyor. Öte yandan araştırmacılar bir istisna da tespit etti. Kirası devlet tarafından karşılanan kişilerde bu tarz bulgular görülmedi.