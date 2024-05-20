Meclis'te grubu bulunan siyasi partilere ziyaret turu tamamlandı. Diğer partilerden de görüşler alınacak.

Meclis'te temsil edilen toplam parti sayısı 14 ve 6'sının grubu bulunuyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş yeni anayasa turu kapsamında AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Gelecek-Saadet gruplarını ziyaret etti.

Kurtulmuş, grubu bulunmayan partilerle de temas kuracak. DEVA Partisi, HÜDA-PAR, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, Demokratik Sol Parti Ve Demokratik Bölgeler Partisi'nden görüşlerinin yazılı olarak alınması bekleniyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Ağırlıklı görüş ise ilk etapta komisyon yerine her partinin kendi önerisini hazırlaması yönünde. Bunun için partilere 3-6 ay arası süre verilmesi öngörülüyor. Bu süre içinde anayasa metni yazılmayacak ancak anayasada olması gereken başlıkları çıkarmaları istenecek. O hazırlıklar, meclis başkanlığına sunulacak. Meclis Başkanlığı da sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin görüş ve önerisine açacak.

6 aylık değerlendirmenin arından, bu kez meclis çatısı altında bir komisyon kurulacak. Meclis Başkanı Numan kurtulmuş başkanlığında, her partiden bir ya da iki temsilcinin bulunduğu toplantılarda teknik çalışma yürütülecek.