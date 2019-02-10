Geçtiğimiz sene şubat ayında yıkımına başlanan AKM'de hafriyat çalışmalarının ardından, iş makineleri geçtiğimiz haftalarda temel çukurunu kazdı. Şantiye arazisinde toprak kaymasının önüne geçmek için kazıklı temel beton dökümü de yapıldı.

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise bir restoran yapılacağı öğrenildi. Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) ise 2021'de tamamlanması planlanıyor. AKM'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'nin temel atma töreninde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Bugün ülkemizin sanat ve kültür hayatında çığır açacak önemli bir adımı atıyoruz. 6 Kasım 2017'de tanıtım projesini gerçekleştirdiğimiz AKM'nin hayata geçmesi yönünde yeni bir aşamaya geldik. 5 ayrı bloktan oluşuyor. Bina içerisinde 6 bin 73 kişilik bir opera salonu, 828 kişilik bir tiyatro salonu ve sahne, kulis odaları, fuaye alanları yer alıyor. Atölye ve depo alanları, çalışma odaları, kayıt ve prova salonları, millet kıraathaneleri de yer alıyor.

Hem mimari, hem estetik hem de kullanım bakımından göz dolduran bu eserin, şehrimizin kültür ve sanat faaliyetlerini daha da etkinleştireceğine inanıyorum. AKM'nin İstanbulumuz ve Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak sanat severlerin hizmetine sunacağız.

"GECEKONDUDAN FARKSIZDI"

Eski binayı kendi ideolojilerinin merkezi olarak görenler, bu projeyi engellemeye çalıştılar. Bunlar sokakları karıştırarak projeyi sabote etmeye çalıştılar. Cami yapacağımız, AVM yapacağımız gibi olmadık yalanlara başvurdular. 2007 yılından itibaren farklı kurumların yaptığı incelemeler eski binanın kullanılmaz olduğunu ortaya koymuştur. Aynı raporlar eski binanın depreme dayanıklılık bakımından bir gecekondudan farklı olmadığını göstermiştir. Eski bina, 15 milyonu aşan nüfusu, sanata artan talebiyle İstanbul'un beklentilerine cevap veremiyordu. Eski binanın tamiri ve güçlendirmesi bakımından hazırlanan proje de bu çevrelerce dava konusu yapılarak engellendi.

"TERÖRİSTLERİN RESİMLERİNİ ASTILAR"

Aynı zihniyet. Bir dikili ağaçları yok. Kenardan seyret ne yapılıyor gör. Eski yapının yıkılıp daha güzel, daha modern bir binaya karşı çıkanlar ideolojik bağnazlıkla hareket ediyorlar. Bu sözde sanat severlerin Gezi olayları sırasında neler yaptıklarını, milletimizi nasıl aşağıladıklarını, terör örgütünün paçavralarıyla eski binayı nasıl kirlettiklerini hepimiz çok iyi biliyor, hatırlıyoruz. Güya AKM hassasiyetiyle hareket edenler AKM'yi demokrasimize saldırmanın, esnafımızın malını yağmalamanın aracı haline getirdiler. İstiklal Caddesi'nde yaşadık, AKM'nin cephesinde yaşadık. Napacaktık, seyir mi edecektik? Oraya teröristlerin resimlerini astılar. Bu kutlu şehrin duvarlarına 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazarken bu eski binayı kullandılar. Biz bunların tehditlerine boyun eğmedik. Zihnen ve ruhen bu topraklardan bağını koparanlara rağmen biz hizmet aşkıyla yolumuza devam ettik.

"JAKOBEN ZİHNİYETE KARŞI BİR ZAFER ANITI"

Biz de bugüne hep birlikte 10 yıllık bir sabrın meyvesini topluyoruz. Yüklenici firmayla kararlı bir şekilde 2 yılda burayı bitireceğiz. Burası bir kültür merkezi değildir, son 5 yıldır milli iradeye kast eden vatan, millet düşmanlarına verilmiş en güzel cevap olacak. İstanbul kendini bu projede bulacak. AKM milletin değerleriyle, inancıyla insanımızın tarihi ve kültürüyle kavgalı jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacaktır.

Ülkemiz cumhuriyet tarihi boyunca ne zaman hamle yapmaya çalışsa karşısında bu zihniyeti bulmuştur. Hemen her alanda yaptığı hamleler dışarıda hasımlarımız, içeride de belli kesimler tarafından engellenmiştir. 40 yılı aşkın siyasi hayatımız boyunca özde elit, sözde lümpenlerin hedefi olduk. 3. Köprü'de aynısını yaşamadık mı? 'İstemezük' dediler, Marmaray'ı, Avrasya'yı öyle yaptık. Bunların dünyadan bir haberi yok, hizmet etme gibi bir dertleri de yok.

"RAMİ KIŞLASI KÜTÜPHANE OLUYOR"

Gerek büyükşehir belediye başkanlığımız, başbakanlığımız, cumhurbaşkanlığımız döneminde eleştirildik, karakter suikastlarına maruz kaldık. Bütün projelerimizde belli kesimlerin saldırısına maruz kaldık. Rami Kışlası var ya, Rami Kışlasını da İstanbul'un en büyük kütüphanesi yapıyoruz. Hedef 6 milyon ciltlik bir kütüphaneyi İstanbulumuza kazandırmak.

31 Martı unutmayın, çok önemli. Bir hizmet üretenler, bir de laf üretenler var. Bahaneler farklı olsa da bunların hedefi her zaman ülkemizin kalkınması, gelişmesi olmuştur. Kendileri dışında hiç kimsenin sanatta, edebiyatta, resimde, müzikte, kültürde söz söylemesine tahammül edemiyorlar. Hiçbir sanat eserinin, tarzına hayat hakkı tanımak istemiyorlar. Sanat, demokrasinin, farklılıklara tahammül göstermenin aracıdır. İnsanın hak ve hakikat yolculuğunun vasıtasıdır. Sanata ve sanatçılarımıza ihtiyaç duydukları desteği vermeye çalışıyoruz.

Göreve geldiğimizde kültür merkezi sayısı 42'ydi, biz buna 63 adet daha ilave ettik. Devlet tiyatrolarındaki sahne sayısı 23'tü biz buna 42 ilave yaptık. Desteklenen özel tiyatro sayısı 59 iken, bizim dönemimizde 229'u buldu. 88 yurt içi, 68 yurt dışı kültür varlığı sergisi yaptık. 2 hafta önce sinema sektörünün sıkıntısını çözüme kavuşturduk.

KİTAPTA, DERGİDE, GAZETEDE KDV 0'LANIYOR

Bu hafta kitapta ve süreli yayınlarda KDV oranını 0'a düşürme uygulaması genişletiliyor. Artık kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak. Böylece dijitalleşmeyle birlikte dezavantajlı duruma düşen yayıncılara destek sağlıyoruz.