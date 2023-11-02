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        Haberler Televizyon YENİ ADAYLAR! MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Kasım 2023 MasterChef All Star eleme potasına kim gitti?

        MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 1 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Doğu Anadolu Bölgesi'ne ait yöresel lezzetlerin (Doğaba, abdigöre köfte, kadayıf dolması, keledoş, Kars ketesi) yapılacağı MasterChef'te yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için ter döktü. İşte 1 Kasım 2023 MasterChef All Star haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 10:04 Güncelleme: 02.11.2023 - 10:04
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        • 1

          MasterChef'te heyecan katlanarak sürüyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan Doğu Anadolu Bölgesi'ne ait yemekler yapmalarını istedi. Takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadele verdi. Günün sonunda yapılan oylama sonucunda haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları belli oldu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Kasım 2023 MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Doğu Anadolu Bölgesi'ne ait yöresel lezzetler (Doğaba, abdigöre köfte, kadayıf dolması, keledoş, Kars ketesi)yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda ikinci dokunulmazlık oyununun galibi mavi takım oldu.

        • 3

          MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden kırmızılar bireysel dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı şeflerin değerlendirmesi sonucunda Esra bireysel dokunulmazlığı kazandı.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Dokunulmazlığın sahibi Esra 3. eleme adayı olarak Tolga'yı seçti. 4. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Barış oldu

        • 5

          MAVİ TAKIM YARIŞMACI KİMLER?

          Mavi takımda; Tanya, Barbaros, Ayaz, Eren, Kıvanç, Hasan, Sergen ve Tahsin (kaptan) yer alıyor.

        • 6

          KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

          Kırmızı takımda; Batuhan, Esra, Dilara, Barış, Tolga, Büşra ve Cemre (kaptan) yer alıyor.

        • 7

          ELEME POTASINA GİDEN YARIŞMACI KİM OLDU?

          31 Ekim Salı günü bireysel dokunulmazlığı kazanan Dilara, eleme potasına Cemre'yi gönderdi. Böylelikle Cemre birinci eleme adayı oldu. İkinci eleme adayı ise Alican oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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