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        Haberler Ekonomi Alışveriş YENİ A101 AKTÜEL 11 Ocak 2024 kataloğu: Bu hafta Perşembe kampanyaları A101 katalog indirimli ürünleri fiyatları - Alışveriş Haberleri

        A101 aktüel ürünler kataloğu çıktı! 11 Ocak 2024 A101 katalog indirimli ürünleri

        A101 11 Ocak 2024 aktüel kataloğu çıktı. A101 marketlerde farklı kategorilerde onlarca sınırlı sayıdaki indirimli ürün perşembe günü raflardaki yerini alacak. Bu hafta A101 kataloğunda; No-Frost Buzdolabı 17.499 TL, ayak masaj aleti 499 TL, benzinli moped 28.990 TL, darbeli matkap 459 TL'den alıcısıyla buluşacak. İşte 11 Ocak 2024 Perşembe Aldın Aldın fırsatları A101 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 17:31 Güncelleme: 09.01.2024 - 17:31
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        • 1

          A101 indirimli ürünler kataloğu çıktı. 11 Ocak 2024 A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta satışa çıkacak benzinli moped dikkat çekti. Bu hafta A101'de gıdadan teknolojik aletlere, temizlik malzemelerinden mutfak araç gereçlerine kadar birçok farklı ürün yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu...

          A101 11 OCAK 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

          Toshiba 65" Ultra HD Android TV 18.499 TL

          Hi-Level 65" UHD Smart Led TV 14.799 TL

          Reeder Cep Telefonu 3.299 TL

          HiKING Cep Telefonu 4.599 TL

          ONVO 32" HD Uydu Alıcılı LED TV 3.499 TL

        • 2

          SEG No-Frost Buzdolabı 17.499 TL

          SEG Çamaşır Makinesi 9.999 TL

        • 3

          Samsung Mikrodalga Fırın 2.699 TL

          Kiwi Overlok Makinesi 4.399 TL

          Fantom Carbon Dikey Süpürge 1.099 TL

          Arzum Starblend Multi Blender Seti 1.399 TL

          Aprilla Ayak Masaj Aleti 499 TL

        • 4

          APEC 49.4 CC Benzinli Moped 28.990 TL

        • 5

          Bella Döküm Basık Tencere 499 TL

          Bella Döküm Derin Tencere 499 TL

          LAV Renkli Meşrubat Bardağı 22,50 TL

          Oval Kaydırmaz Tepsi 34,90 TL

        • 6

          Vega 6 Kişilik Masa Takımı 4.990 TL

        • 7

          Piranha Avuç Taşlama 459 TL

          Piranha Darbeli Matkap 459 TL

          Aprilla Katlanabilen Şarjlı Vidalama 229 TL

          Piranha Pil Ölçüm Cihazı 69,90 TL

        • 8
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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