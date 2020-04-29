Yeni 10 TL banknotları nasıl olacak? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Merkez Bankası, Yeni 10 TL'lik Banknotların 4 Mayıs'ta tedavüle gireceğini duyurdu.

YENİ 10 TL BANKNOTLARI NE ZAMAN ÇIKACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu IV. tertip 10 lira banknotların tedavüle verileceğini duyurdu. TCMB'den yapılan açıklamada, 1211 sayılı kanunun bankaya verdiği yetkiye dayanarak E9 Emisyon Grubu IV. tertip 10 lira banknotların 4 Mayıs 2020'den itibaren tedavüle verileceği belirtildi.

YENİ 10 TL NASIL OLACAK?

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 10 lira banknotlara kıyasla IV. tertip 10 lira banknotlardaki imzaların TCMB Başkanı Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendiği aktarılan açıklamada, söz konusu banknotların üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen aynı olduğu kaydedildi.