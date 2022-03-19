Yener ve Ümit'ten yeni single

Sözü ve müziği Aşık Davut Sulari’ye ait olan, düzenlemesini Merih Aşkın’ın yaptığı “Yar Senin Derdinden” eseri 21 Mart Pazartesi günü tüm dijital müzik platformlarında yerini alacak.
Yener & Ümit, 2020’de ilk sıngle çalışmaları olan Hasret" ile müzik piyasasına ilk adımlarını attı.
Ardından seri olarak "Zevzek", "Ya Rab Bu Ne Derttir", "Saklımdasın", "Gün Işığım", "Bahardın Düşlerimde" ve yeni teklisi "Yar senin Derdinden" ile müzik dünyasında yerlerini aldı.
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan ikili, dostluklarını ilerleyen dönemlerde de sürdürerek müzik alanındaki çalışmalarını sürdürdü.
Aralarındaki ses uyumunu armoniye bağlı olarak fark etmelerinden dolayı zamanla bu çalışmalar sıklığını artırarak başarılı yapımlara imza attı.
Yener & Ümit aynı zamanda Youtube–Sıngle adı ile birçok projeye imza attı. Paul Dwyer, ile yapılan çalışmalar "Ya Hızır", "Dilsizimdir Benim Acılarım", "Kara kız", "Gel Ha Gönül Havalanma" müzikseverlerin beğenisini kazandı.
Gerek söz ve beste çalışmaları gerekse de müzikal projeler olarak üzerinde yoğunlaşan ikili, bu müzik yolculuğunda birçok çalışmayı sunmayı düşünüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!