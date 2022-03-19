Yener ve Ümit'ten yeni single

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Sözü ve müziği Aşık Davut Sulari’ye ait olan, düzenlemesini Merih Aşkın’ın yaptığı “Yar Senin Derdinden” eseri 21 Mart Pazartesi günü tüm dijital müzik platformlarında yerini alacak.

Yener & Ümit, 2020’de ilk sıngle çalışmaları olan Hasret" ile müzik piyasasına ilk adımlarını attı.

Ardından seri olarak "Zevzek", "Ya Rab Bu Ne Derttir", "Saklımdasın", "Gün Işığım", "Bahardın Düşlerimde" ve yeni teklisi "Yar senin Derdinden" ile müzik dünyasında yerlerini aldı.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan ikili, dostluklarını ilerleyen dönemlerde de sürdürerek müzik alanındaki çalışmalarını sürdürdü.

Aralarındaki ses uyumunu armoniye bağlı olarak fark etmelerinden dolayı zamanla bu çalışmalar sıklığını artırarak başarılı yapımlara imza attı.

Yener & Ümit aynı zamanda Youtube–Sıngle adı ile birçok projeye imza attı. Paul Dwyer, ile yapılan çalışmalar "Ya Hızır", "Dilsizimdir Benim Acılarım", "Kara kız", "Gel Ha Gönül Havalanma" müzikseverlerin beğenisini kazandı.

Gerek söz ve beste çalışmaları gerekse de müzikal projeler olarak üzerinde yoğunlaşan ikili, bu müzik yolculuğunda birçok çalışmayı sunmayı düşünüyor.