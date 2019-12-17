17 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yemin 142. yeni bölümde neler yaşanacak? merak konusuydu. Bugün izleyici karşısına çıkacak olan Yemin dizisinin yeni bölüm öncesi tanıtım fragmanı yayınlandı.
Cemre de kaza geçirecek… Yemin dizisinde bugün Reyhan ve Emir yeniden mutlu günlerine döner. Fakat onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Reyhan ve Emir arasında yeniden büyük bir bağ kurulur. Fakat Cemre’nin geçirdiği kaza onların mutluluğuna gölge düşürür. Narin ve Kemal’in evinde kalan Yonca’nın gizli bir planı vardır.
Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesi hafta içi her gün 20:00’de Kanal 7 ekranlarında yayınlanıyor.
ZOR ZAMANLAR YAŞAYAN BÜYÜK BİR AŞK HİKÂYESİ
Kanal 7’nin merakla beklenen Yemin dizisi ikinci sezonda da izleyicileri duygudan duyguya sürükleyecek. Aşkın, zora savaş açtığı yeni sezonda seyircileri yeni sürprizler bekliyor.
Büyük sır ortaya çıkar, taşlar yerinden oynar ve artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz… Yüreğindeki ağır yükü, aşkıyla yer değiştiren Reyhan şimdi ne yapacak? Öfkesinin yerini aşka teslim eden Emir, öğrendiklerinden sonra sakin kalabilecek mi? Sevdalı iki genci daha büyük bir savaş beklerken, Cavidan yine karşılarındaki en büyük engel olacak. Sevdiklerinin iyiliği ve mutluluğu için her şeyi göze almış Hikmet, bu sefer çaresiz kalmıştır ve Cavidan yine hırsıyla hareket edip istediklerini almak için elinden geleni yapacaktır. Birbirlerini deliler gibi seven iki âşık, mecburiyetlerden arınmış ama büyük yaralar almış aşklarına sahip çıkabilecek mi?
Yaşanan onca olaydan sonra Kemal kendini sıradan bir hayatın içinde bulur. Kızı ve işinden başka hiçbir şey düşünmeyen bir adama dönüşen Kemal’in bu rutin hayatı, yollarının kesiştiği Narin ile değişecek. Geçmişinden büyük bir sırla çıkıp gelen Narin, hiç ummadığı bir hayatın için düşecek. İkisi de büyük zorlukları geride bırakmak için çabalarken onları daha da zor günlerin beklediğinden haberleri yoktur. Gönlünü tamamen sevdaya kapamış Kemal kapısını çalan aşka direnebilecek mi? Narin, bir yolcu gibi uğradığı bu limanda kalmayı mı seçecek yoksa gitmeyi mi?
Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesi hafta içi her gün 20:00’de Kanal 7 ekranlarında...
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