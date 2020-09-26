Yemenliler, 26 Eylül devriminin yıldönümünde Taiz'in Husilerden temizlenmesini istedi

AA

Taiz'deki yerel yönetimin çağrısı üzerine kentteki Cemal Caddesi'nde toplanan binlerce kişi, üzerinde devrimi destekleyen ve cumhuriyet rejimine sahip çıkan yazıların olduğu pankartların yanı sıra Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin posterlerini ve Yemen bayraklarını taşıdı.

Cumhurbaşkanı Hadi'nin meşruiyetine bağlılıklarını vurgulayan kent sakinleri, İran'ın desteklediği Husilerin darbesinin sonlandırılması ve kentte Husilerin kontrolünde kalan yerlerin tamamının kurtarılması çağrısında bulundu.

Yemen hükümeti Taiz ilinin merkezi de dahil çoğu ilçelerinin kontrolünü elinde tutarken, bazı ilçeler de Husilerin elinde bulunuyor.

Yemen'de 26 Eylül devrimi, Mütevekkili Krallığı'na karşı 1962 yılında başladı. 1962-1970 yılları arasında Mütevekkili yanlıları ile Cumhuriyetçiler arasında çıkan iç savaşı Cumhuriyetçiler kazandı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.