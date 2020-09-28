Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerDünya

Yemenli Milletvekili: Bazı Arap ülkeleri, Filistin direnişini suçlayan bir tavır içine girdi

Yemenli Milletvekili Abdulkerim Şeref Şeyban, bazı Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmesinin, Filistin davasını tasfiye etme ve direnişi, Filistin'de yaşananların suçlusu olarak gösterme amacı taşıdığını belirtti.

28.09.2020 - 13:06 | Güncelleme: ABONE OL
Yemenli Milletvekili: Bazı Arap ülkeleri, Filistin direnişini suçlayan bir tavır içine girdi
AA

AA muhabirine özel mülakat veren Şeyban, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail'le normalleşme anlaşması imzalamasını değerlendirdi.

"İsrail'le bir karşılığı olmadan resmi ilişkiler kurulması, Arap ülkelerine büyük tehlikeler olarak geri dönecek yanlış bir maceradır." diyen Şeyban, Arap halklarının normalleşme karşıtı olması nedeniyle bu ülkelerdeki hükümetlerin halklarından kopabileceği ve Arap ülkelerinin iç istikrarının etkilenebileceği öngörüsünde bulundu.

Yemenli Milletvekili, "İşgalcilerle nasıl bedavaya barış anlaşması yapıyor ve halklarının sessiz kalmasını istiyorlar?" değerlendirmesini yaptı.

- "Filistin direnişini suçlu göstermeye çalışıyorlar"

Bu ülkelerin sadece İsrail'le normalleşmekle yetinmediğini belirten Şeyban, "İsrail karşısında Filistin direnişini suçlu göstermeye ve Filistin'de yaşananların sorumlusunun İsrail değil, direniş olduğu izlenimi vermeye çalıştıklarını" kaydetti.

Şeyban, "Bazı Arap ülkeleri, Filistin direnişini suçlayan, İsrail'i aklayan ya da en iyi ihtimalle ikisini aynı düzeyde suçlayan bir tavır içine girdi. Filistin özgür olacak. İsrail'le normalleşmeye koşanlar ise daha önce ihanet edenlerle aynı kaderi paylaşacak." ifadelerini kullandı.

- "Arap halklarının Filistin davası konusunda tavrı değişmeyecek"

Bahreyn ile BAE'nin, Arap halklarının kendi iç meseleleriyle meşgul olmasını fırsat bilerek İsrail'le normalleştiğini belirten Şeyban, ilerleyen dönemde Arap halklarının normalleşmeye tepkisinin büyüyeceği değerlendirmesinde de bulundu.

Şeyban sözlerini şöyle sürdürdü:

"Normalleşme anlaşmaları, Arap halklarının Filistin davası ve direniş hareketleri konusunda tavrını değiştiremeyecek. Filistin davası, Arap ve Müslüman kimliği bulunan herkesin, kalbi ve vicdanında canlılığını korumaya devam edecektir."

BAE ile Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törende İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Sonu ölümle bitebilir... Milyonlarca kişi etkileniyor
Sonu ölümle bitebilir... Milyonlarca kişi etkileniyor
Tepki çeken paylaşımlar! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef aldı
Tepki çeken paylaşımlar! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef aldı
ABD'nin göbeğinde yeni hastalık... 'Beyin yiyen' virüs!
ABD'nin göbeğinde yeni hastalık... 'Beyin yiyen' virüs!
Bir il için endişelendiren açıklama
Bir il için endişelendiren açıklama
Mersin'de evinde sahte içki üreten şüpheli yakalandı
Mersin'de evinde sahte içki üreten şüpheli yakalandı
"Leonardo da Vinci'ye Saygı" sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluşacak
TBMM'de yeni yasama yılı öncesi detaylı temizlik yapıldı
TBMM'de yeni yasama yılı öncesi detaylı temizlik yapıldı
ANALİZ - Lübnan siyasetinde Fransa açmazı
ANALİZ - Lübnan siyasetinde Fransa açmazı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X