Yemenli bakandan Husilerin hapishanelerinde ölen esirler için soruşturma çağrısı

AA

İryani, Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan açıklamasında, "Psikolojik ve fiziksel işkence altında ölen esirlerle ilgili acil ve şeffaf soruşturma başlatılmasını istiyorum". ifadesini kullandı.

Hayatını kaybeden esirlerin sayısıyla ilgili bilgi vermeyen İryani, bu kişilere işkence yapılarak vücut bütünlüklerinin bozulduğunu kaydetti.

Husilerle gerçekleşen esir takasına da değinen İryani, hükümetin, Birleşmiş Milletlerin (BM) esirler konusunda sarf ettiği çabanın başarıyla sonuçlanması için pek çok tavizde bulunduğuna dikkati çekti.

BM ile Uluslararası Kızılhaç Komitesini serbest bırakılan esirlerin sağlık durumunu incelemeye çağıran İryani, bunlardan bazılarının fiziksel engelli hale geldiğini ve psikolojik sorunlar yaşadığını dile getirdi.

Dün Yemen'de hükümet 470, Husiler ise 240 esiri serbest bırakmıştı.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 18 Eylül'de İsviçre'de Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir ve tutuklular konusunda müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

İsviçre'nin Montrö kenti yakınlarındaki Glion kasabasında 27 Eylül'de sona eren Yemen Esir Takası Denetleme Komitesinin dördüncü toplantısının ardından Özel Temsilci Griffiths'in ofisi ve ICRC'den yapılan ortak açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin, 1081 esir ve tutuklunun derhal serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardıkları belirtilmişti.