Yemenli aktivist Kerman: "Suudi Arabistan, BAE ve İran, Yemen'de savaşa yol açtı"

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Kerman, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan, BAE ve İran, Yemen'in yeni ve istikrarlı bir demokrasi olması hayallerini bitirmek için savaşa yol açtı." ifadelerini kullandı.

Yemen'in savaş nedeniyle "dünyadaki en büyük insani krizi yaşadığını" vurgulayan Kerman, ülkede felakete neden olan yıkıcı savaşın sonlanması için "uluslararası toplumun ciddi bir çaba göstermediği" eleştirisini yaptı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

BAE'nin destek verdiği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ise Aden ve Sokotra adaları dahil olmak üzere ülkenin güney bölgesinde kontrol sağlamak için Yemen hükümet güçleriyle çatışıyor.

Ülkede yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.