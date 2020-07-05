Yemen yurt dışında mahsur kalan 6 bin 700 vatandaşını geri getirdi

Yemen hükümetine bağlı Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 6 bin 700 Yemenlinin ülkeye girdiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, 3 bin 531 kişinin Mısır'dan, 1054 kişinin Hindistan'dan, diğer Yemenlilerin ise Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, Cibuti ve Ürdün'den getirildiği bilgisine yer verildi.

Öte yanda Yemen'de Kovid-19 kaynaklı can kaybının 337'ye, vaka sayısının 1248'e, iyileşen sayısının ise 537'ye ulaştığı bildirildi. Bu sayılar Husilerin kontrolündeki bölgeleri kapsamıyor.