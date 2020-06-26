Yemen ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 14 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 288'e çıktığı belirtildi.
Açıklamada, 61 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 1076 olduğu, iyileşen sayısının ise 7 artışla 386'ya ulaştığı aktarıldı.
Söz konusu veriler, Yemen hükümetinin kontrolünde bulunan bölgelerdeki vakaları kapsarken, İran destekli Husilerin elindeki bölgeleri içermiyor.
- Fas
Fas Sağlık Bakanlığı da 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 431 kişide daha virüs tespit edildiğini, 32 kişinin de hastalığı yendiğini açıkladı.
Açıklamada, böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 217'ye, vaka sayısının 11 bin 338'e, iyileşen sayısının 8 bin 500'e yükseldiği belirtildi.
- Libya
Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 28 kişinin enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 698'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.
Ülkede 2 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla hastalıktan iyileşenlerin sayısının 140'a çıktığı ifade edilen açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 18 olduğu hatırlatıldı.
,Khalid Mejdoup
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