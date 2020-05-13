Yemen ordusu Zencibar'daki Güney Geçiş Konseyi milislerine yönelik operasyona hazırlanıyor

AA

Ordundan yapılan yazılı açıklamada, silahlı birimlerin ilerleyen saatlerde Zencibar'a ilerlemek için hazırlık yaptığı belirtildi.

Bunun Zencibar'da kalan GGK milislerine yönelik "son uyarı" olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu milislerden "kent içinde çıkacak muhtemel çatışmalarda sivillerin zarar görmemesi için Zencibar'dan çekilmeleri" istendi.

Zencibar halkına "GGK milislerinin saldırılarına hedef olmamaları için evlerinden çıkmamaları çağrısı" yapılan açıklamada, orduya bağlı güçler kente girmeden silah bırakanların affedileceği duyuruldu.



Kente bağlı Şeyh Salim bölgesinde dün başlatılan operasyonda GGK güçlerinin istihkamlarına nüfuz eden ordu güçlerinin Zencibar'a doğru ilerlediği ifade edilen açıklamada, söz konusu operasyonda GGK milislerinden 41'inin esir alındığı, aralarında Rus yapımı 6 tankın da bulunduğu bazı silah ve mühimmatların ele geçirdiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca orduya bağlı güçlerin GGK istihkamlarına saldırı düzenleyerek Tariyye bölgesindeki kampın kontrolünü de sağladığı kaydedildi.