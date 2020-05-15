Yemen ordusu onlarca Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu

Yemen Silahlı Kuvvetleri Basın Merkezi'nden yaplan açıklamada, ülkenin orta kesimlerindeki Beyda kentinin kuzeyinde halk direnişiyle desteklenen ordunun, onlarca Husi milisi etkisiz hale getirdiği ve çatışmada çok sayıda Husi'nin yaralandığı belirtildi.

Husilere ait askeri yığınağın ordu topçuları tarafından bombardımana tutulduğu kaydedilen açıklamada, Husilerden 3 takım milisinin vurulduğu ve tüm unsurlarının öldürüldüğü ifade edildi.

Gelişmelere dair henüz Husilerden açıklama yapılmadı.