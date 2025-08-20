Yemen nerede? Yemen hangi kıtada, komşuları kım, başkentı neresı?

Arap Yarımadası'nın güney ucunda, adeta bir kilit noktasında yer alan Yemen, hem denize hem de çöle hükmeden bir coğrafyaya sahiptir. Onun konumu, dünya ticareti için hayati önem taşıyan su yollarını kontrol ederken, komşularıyla olan ilişkileri de bölgenin kaderini şekillendirmiştir. Yemen hangi kıtada sorusunun yanıtı bizi Asya'ya götürse de, bu ülkenin hikayesi kıtaların ötesinde, medeniyetlerin doğduğu topraklarda başlar.

YEMEN NEREDE?

REKLAM advertisement1

Yemen Cumhuriyeti, Arap Yarımadası'nın en güney ucunda yer alır. Batısında Kızıldeniz, güneyinde ise Aden Körfezi ve Arap Denizi ile çevrili olan ülke, bu konumuyla yaklaşık 2.000 kilometrelik uzun bir sahil şeridine sahiptir. Yemen'in coğrafi olarak en stratejik noktası, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne ve dolayısıyla Hint Okyanusu'na bağlayan Bab-el-Mandeb (Hüzün Kapısı) Boğazı'nı kontrol etmesidir. Bu dar boğaz, dünyanın en işlek deniz ticaret yollarından biridir ve Yemen'e küresel ticarette kritik bir önem atfeder.

REKLAM

Yemen'in coğrafyası büyük bir çeşitlilik gösterir. Batıda, Kızıldeniz kıyısı boyunca uzanan "Tihame" adı verilen sıcak ve nemli bir sahil ovası bulunur. Bu ovanın hemen doğusunda, ülkenin bel kemiğini oluşturan ve 3.600 metreyi aşan zirvelere sahip olan dağlık yaylalar yükselir. Ülke nüfusunun büyük bir kısmı bu verimli ve daha serin olan yaylalarda yaşar. Doğuda ise ülke toprakları, dünyanın en büyük kum çölü olan Rubülhali (Boş Çeyrek) Çölü'nün engin ve kurak arazileriyle kaplıdır. Bu coğrafi yapıya ek olarak, kendine özgü "Ejderha Kanı Ağacı" gibi endemik bitki türleriyle ünlü, bir biyoçeşitlilik hazinesi olan Sokotra Adası da Yemen'e aittir.

YEMEN HANGİ KITADA? Yemen, Asya kıtasının batısında, Ortadoğu olarak bilinen bölgenin bir parçasıdır. Arap Yarımadası'nın ayrılmaz bir unsuru olmasına rağmen Yemen, Körfez'deki komşularından belirgin şekilde ayrılan köklü ve özgün bir kültürel kimliğe sahiptir. Tarihi, yarımadanın diğer bölgelerinden çok daha eskilere dayanır. Antik çağlarda verimli toprakları, muson yağmurlarıyla beslenen tarımı ve özellikle buhur ve mür gibi değerli aromatik reçinelerin ticareti sayesinde büyük bir zenginliğe ulaşmıştır. Bu zenginlik, Romalıların bu topraklara "Şanslı Arabistan" demesinin sebebidir. Saba Melikesi Belkıs gibi efsanevi figürlerin ve güçlü krallıkların anavatanı olan Yemen, Asya kıtası içinde medeniyetin en eski merkezlerinden biri olarak kabul edilir. Kahvenin ilk kez yetiştirildiği ve dünyaya yayıldığı yer olarak da bilinen bu topraklar, yüzyıllar boyunca denizcilik ve ticarette önemli bir rol oynamıştır. Bu derin tarihi ve kültürel miras, Yemen'in sadece coğrafi olarak değil, aynı zamanda tarihsel olarak da Asya'nın en önemli ve en katmanlı ülkelerinden biri olmasını sağlar.

REKLAM YEMEN KOMŞU ÜLKELERİ Yemen'in iki ülke ile kara sınırı bulunmaktadır. Yemen komşu ülkeleri, kuzeyde Suudi Arabistan ve doğuda Umman'dan oluşur. Her iki sınır da büyük ölçüde çetin coğrafi koşullara sahiptir ve farklı ilişki dinamikleri barındırır. Suudi Arabistan: Yemen'in kuzeyindeki en uzun kara sınırını oluşturur. Bu sınır, batıdaki dağlık bölgelerden başlayıp doğudaki uçsuz bucaksız Rubülhali Çölü'nde devam eder. İki ülke arasında derin tarihi, kültürel ve kabile bağları bulunmakla birlikte, siyasi ilişkileri tarih boyunca oldukça karmaşık ve zaman zaman gerilimli olmuştur.

Umman: Ülkenin doğusundaki komşusudur. Bu sınır, daha az nüfus yoğunluğuna sahip olan kurak ve dağlık arazilerden geçer. Umman ile olan ilişkiler, genellikle Suudi Arabistan ile olandan daha istikrarlı ve tarafsız bir temelde yürütülmüştür. Yemen'in kara komşularının yanı sıra denizaşırı komşuları da bulunur. Bab-el-Mandeb Boğazı'nın karşı kıyısında, Afrika Boynuzu'nda yer alan Cibuti ve Eritre ile güneyinde Aden Körfezi'nin karşısında Somali yer alır. Bu deniz komşuluğu, Yemen'i hem Afrika hem de Asya arasında bir köprü konumuna getirir. REKLAM YEMEN BAŞKENTİ Yemen başkenti konusu, ülkedeki mevcut siyasi durum nedeniyle çift bir yanıt gerektiren hassas bir meseledir. Anayasal olarak ve tarihsel olarak Yemen'in başkenti San'a'dır. Ancak, ülkede devam eden iç savaş nedeniyle uluslararası alanda tanınan hükümet geçici başkent olarak Aden'i kullanmaktadır. San'a, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olup, deniz seviyesinden 2.300 metre yükseklikte bir dağ vadisinde kurulmuştur. Şehrin en dikkat çekici özelliği, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Eski Şehir bölgesidir. Burada, pişmiş topraktan yapılmış ve geometrik desenlerle süslenmiş, "gökdelen" benzeri çok katlı kule evler bulunur. Bu eşsiz mimari, San'a'ya masalsı bir görünüm kazandırır. Şehir, binlerce yıldır ülkenin siyasi ve kültürel kalbi olmuştur.

Mevcut durumdan ötürü, Aden şehri, uluslararası tanınırlığa sahip hükümetin fiili yönetim merkezi olarak hizmet vermektedir. Aden Körfezi'nde sönmüş bir yanardağın kraterinde yer alan doğal bir limana sahip olan Aden, tarih boyunca stratejik bir liman kenti ve ticaret merkezi olmuştur. Bu ikili durum, Yemen başkenti sorusunun yanıtını, ülkenin içinde bulunduğu karmaşık sürecin bir yansıması haline getirir.