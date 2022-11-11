Yemen, İran'a ait bir gemiye el koydu

Yemen resmi ajansı SABA'nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Mehra kentinde görev yapan Arama İdaresi, ülke kara sularında teknelerinde yangın çıkan ve ABD Deniz Kuvvetleri tarafından kurtarılan 3 Yemenli denizciyi teslim aldı.

Haberde, yapılan sorgulamanın ardından Yemen açıklarında İran'a ait uyuşturucu yüklü bir geminin varlığına dair denizcilerden bilgi alındığı belirtildi.

Emniyet birimlerinin, Sokotra'daki deniz kuvvetleriyle iş birliği içerisinde uyuşturucu yüklü gemiye el koyduğu kaydedildi.

Ele geçirilen uyuşturucu miktarına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, geminin gerekli yasal prosedürlerin tamamlanması için Sokotra'ya bağlı Hadibu Limanı'nda tutulduğu aktarıldı.

İran makamlarından ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.