Yemen'deki saldırıda can kaybı arttı!

DHA

Yemen'in Aden kentinde bulunan uluslararası havalimanında dün düzenlenen saldırıda acı bilanço artıyor. Suudi Arabistan'dan gelen hükümet üyelerinin arasında Yemen Başbakanı Muin Abdülmelik'in de bulunduğu yeni hükümetin ülkeye giriş yaptığı sırada üç havan mermisinin patlaması sonucu, can kaybının 22'ye çıktığı, 50 kişinin de yaralandığı ifade edildi. DHA'da yer alan habere göre saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.

HUSİLER: "SALDIRIYLA İLGİMİZ YOK"

AA'da yer alan habere göre Yemen'deki İran destekli Husiler, Uluslararası Aden Havalimanı'nda yeni hükümetin kabine üyelerinin ulaşmasıyla eş zamanlı meydana gelen patlamalarla bağlantısı olduğuna ilişkin açıklamaları yalanladı.

Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti yaptığı açıklamada, "Saldırıyla hiçbir ilgilimiz yok" ifadesini kullandı.