Yemen insan hakları örgütleri: Yemen'deki seller benzersiz bir insanlık felaketine neden oldu

AA

Sam, Difa, Temkin, Amerikan Adalet Merkezi ve Yemen İçin Çalışan Kadınlar Ağı adlı 5 insan hakları örgütü yaptıkları ortak açıklamada, ilk tespitlere ve medya araçlarından gelen bilgilere göre, ülkede benzersiz bir insanlık felaketinin yaşandığını duyurdu.

Ortak açıklamada, Sana ve Aden'deki hakim güçlerin (Husiler ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi) felaket içinde olan bölgelerde yaşananları umursamadığı ve bu durumun insani krizi kat kat artırdığı belirtildi.

Yemen'de dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığına dikkati çeken açıklamada Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu ve Birleşmiş Milletler'e, ülkede savaşın bitirilmesi için üzerlerine düşen ahlaki ve hukuki görevi yerine getirmeleri çağrısı yapıldı.

Temmuz ayı sonlarında Yemen'in pek çok kentinde etkili olan şiddetli yağışların sebep olduğu sel, 20 kişinin yaşamını yitirmesine ve iç göçmenlerin yaşadıkları başta olmak üzere binlerce barınak ve evin kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden olmuştu.