Yemen'in Aden kentinde kamu hizmetindeki yetersizlik ve hayat pahalılığı protestoları sürüyor

AA

Aden'in farklı bölgelerinde düzenlenen gösterilerde eylemciler lastik yakarak caddeleri trafiğe kapattı. Protestolar nedeniyle kentteki birçok caddede uzun araç kuyrukları oluştu.

AA muhabirine konuşan eylemciler, ekonomik kriz ve kamu hizmetindeki yetersizlik sona erene kadar protestolarını Aden Valiliğine bağlı tüm mahalleleri kapsayacak şekilde sürdüreceklerini ifade etti.

Aden'de dün de kamu hizmetindeki yetersizlik ve kötü yaşam koşullarının protesto edildiği büyük bir gösteri düzenlemişti.

Yaklaşık 7 yıldır iç savaşın sürdüğü Yemen'de elektrik, su, gıda ve benzin gibi temel ihtiyaç kalemlerinde görülen büyük fiyat artışı halkın yaşamını her geçen gün daha da zorlaştırıyor.

- Yemen'deki insani kriz korkunç boyutlara ulaştı

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Ülkede yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı. BM'ye göre Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.