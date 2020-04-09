Yemen İçişleri Bakanı'ndan Başbakan'a "Görevi bırak" mesajı

09 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Meyseri, Facebook sayfasından ses kaydıyla yaptığı açıklamada, Abdulmelik'in hükümetteki diğer bakanlara yönelik uygulamalarının durdurulması talebiyle Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye yazdıkları mektubun "uydurma" olduğu yönündeki açıklamayı değerlendirdi.
Hükümet adına mektubun uydurma olduğu yönündeki açıklamayı yapan yetkilinin bizzat Başbakan Abdulmelik olduğunu iddia eden Meyseri, mektubun uydurma olmadığını, bu konuda başbakanın açıklama yapmasının da uygunsuz olduğunu belirtti.
Hükümetle tek bir takım halinde çalışmanın artık mümkün olmadığını ifade eden Meyseri, "Bu önemli ve tarihi aşamada, Abdulmelik'in Başbakanlık görevini sürdürmesini kabul etmeyeceğiz. Bizim, bu aşamaya uygun bir hükümete ihtiyacımız var. Zannediyorum ki kabinenin büyük kısmı da Başbakan'ın performansından hoşnut değil." dedi.
Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, Abdulmelik tarafından görevden alınması nedeniyle 28 Mart'ta istifa etmişti. Cebvani'nin ardından Kamu Hizmeti Bakanı Nebil el-Fakih de devlet kurumlarında benimsenen yaklaşımda bir değişiklik yapma ve herhangi bir somut başarı elde etmenin zor olduğu gerekçesiyle istifa etmişti.
Meşru hükümetin en önemli destekçisi Güney Ulusal Koalisyonu da 29 Mart'ta, Abdulmelik liderliğindeki hükümeti başarısızlıkla suçlamıştı.
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