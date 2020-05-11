Yemen hükümetinden UNESCO'ya Sokotra'ya "Uzman heyet gönderin" çağrısı

Yemen Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Abdullah el-Hadrami'nin UNESCO'ya "GGK'ya bağlı milislerin son dönemde Sokotra'da tırmandırdığı gerilimle" ilgili bir mektup gönderdiği belirtildi.
Hadrami mektubunda, Sokotra'da bulunun insanların ve doğanın karşı karşıya kaldığı tehditlere yer vererek, UNESCO'dan bu durumu görmek ve kanıtlamak için acilen uzmanlardan oluşan bir heyet göndermesini istedi.
Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra, sahip olduğu biyolojik önem ve çeşitlilik sebebiyle, 2017 yılı başlarında UNESCO tarafından "uluslararası deniz bölgeleri" listesine alınmıştı.
Suudi Arabistan, 7 Mayıs'ta, Yemen hükümetiyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan "Sokotra ilinde askeri gerginliği sona erdirme anlaşması" kapsamında Hadibu kentindeki emniyet noktalarından geri çekilmişti.
Yemenli bir yetkili, Suudi Arabistan güçlerinin çekilme kararının, Sokotra'da yaşanan gerilim ve GGK ile kendilerine destek veren askeri birliklerin buraya doğru ilerlemesiyle eş zamanlı gerçekleştiğine işaret etmişti.
Suudi Arabistan'a bağlı güçler 9 Mayıs'ta hükümet güçleri ile GGK arasındaki anlaşmazlığın daha fazla tırmanmaması için Hadibu'da yeniden konuşlanmıştı.
Yemen hükümeti ile isyancı askerler ve GGK arasında 2 Mayıs'ta imzalanan "Sokotra ilinde askeri gerginliği sona erdirme anlaşması" gereğince, Hadibu kentindeki tüm askeri noktaların hükümet ve koalisyona bağlı ortak güçlere teslim edilmesi kararlaştırılmıştı.
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