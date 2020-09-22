Yemen hükümetinden, BAE destekli GGK'ye Riyad Anlaşması'na uyulması çağrısı

AA

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alana habere göre Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Kuveytli mevkidaşı Ahmed Nasır es-Sabah ile telefonda görüştü.

Hadrami, görüşmede hükümetin, 5 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da GGK ile imzalanan Riyad Anlaşması'nı tam anlamıyla uygulamaya istekli olduğunu belirtti.

Yemen hükümetinin, Riyad Anlaşması'nın uygulanmasını hızlandırma mekanizmasına göre sorumluluklarını yerine getirdiğini kaydeden Hadrami, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin geçici başkent Aden'e vali ve emniyet müdürü atadığını anımsattı.

Hadrami, "GGK, yükümlülüklerine saygı duymak, hızlandırma mekanizmasına göre kendisine bağlı askeri birlikleri ve güçleri Aden'den çıkarmak zorunda." dedi.

GGK Başkanlık Komitesi pazar günü düzenlen toplantıda, "Konseyin, Ebyen'den birliklerinin ayrılması ve askeri güçlerinin Aden dışına çıkması gibi Riyad Anlaşması'nı hızlandırma mekanizmasını uygulamak için gerekli tüm planları yerine getirdiğini" belirtmişti.

Komite, Riyad Anlaşması'nın denetmeni sıfatıyla Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri tarafından anlaşmanın diğer tarafına (Yemen hükümeti) birliklerinin naklini hızlandırması ve hükümetin kurulması konusunda baskı yapılmasını beklediğini aktarmıştı.

Koalisyon güçleri, temmuz sonunda, Riyad Anlaşması'nın uygulanmasının hızlandırılması amacıyla bir mekanizmayı devreye koyacağını duyurmuştu.

- Riyad Anlaşması kapsamındaki gelişmeler

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın 29 Temmuz'da yayımladığı bir habere göre, Riyad yönetimi, Yemen hükümeti ile GGK arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanması ve ülkede istikrarın sağlanması için taraflara öneri sunmuştu.

Haberin ardından GGK Sözcüsü Nizar Heysem, Twitter hesabından, Konseyin, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna, Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için özerk yönetimden vazgeçtiğini duyurmuştu.

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi de Suudi Arabistan'ın sunduğu öneri ve GGK'nin güney illerindeki "özerklik"ten vazgeçtiğini ilan etmesinin ardından çıkardığı kararnameyle Ahmed Salim Rabi'nin yerine Ahmed Hamid Lemles'i yeni Aden Valisi olarak atamıştı. Tuğgeneral Muhammed Ahmed el-Hamidi ise tümgeneral rütbesine yükseltilerek Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti.

Hadi, daha sonra Başbakan Muin Abdulmelik'i, Riyad Anlaşması uyarınca yeni bir hükümet kurmakla görevlendirmişti.