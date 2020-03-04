AA

Yemen hükümetinden ABD Kongresi'ne "Husilerin terör örgütü ilan edilmesi" çağrısı



Yemen hükümeti, ABD Kongresi'ne, İran destekli Husilerin terör örgütü listesine alınması çağrısında bulundu.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Husilerin adam öldürme ve kaçırma suçları işlediğini, milyonlarca Yemenliyi yerlerinden ettiğini, komşu ülkeleri hedef aldığını, karasularına patlayıcı yerleştirdiğini, patlayıcı yüklü teknelerle uluslararası deniz ulaşımını tehdit ettiğini" ifade etti.

İran'ın Orta Doğu'daki yayılma isteğinin engellenmesi, mezhepçi milislerin durdurulması ve terör tehlikesinin önüne geçilmesi konusunda ABD'nin oynadığı role dikkati çeken İryani, başta bölge olmak üzere dünya ülkelerinin güvenlik ve istikrarının korunması için Washington'un Tahran yönetimi üzerindeki siyasi ve ekonomik baskısının devam etmesinin önemli olduğunu belirtti..

Yemenli bakan ayrıca, "ABD Kongresi'ni, İran'ın bölgedeki en tehlikeli kollarından biri olması hasebiyle Husi milisleri terör listesine almaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Daha önceki açıklamalarında terörizmle bağlantısına ilişkin haberleri yalanlayan Husiler tarafından ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

,Mohammed Abdo Ali Ahmed Al Sameai