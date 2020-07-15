Yemen hükümeti: Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi engelleniyor

AA

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Bakanlar Kurulu toplantısında, ülkenin içinde bulunduğu duruma ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Bakanlar Kurulu, GGK tarafından Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesini engellemeye yönelik gerginliği tırmandıcı adımlar atıldığını kaydetti ve anlaşmanın uygulanmasında yaşanan gecikmenin tehlikeli sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Güney illerinde maaşları 4 aydır ödenmeyen emekli askerlerin durumunun da ele alındığı toplantıda, Merkez Bankasına olan gelir akışının durdurulmasına ve paralara GGK tarafından el konmasına rağmen, sivil ve asker emeklilerinin maaşlarının haziran ayına kadar ödendiğini belirtildi.

Ülke basınında 13 Haziranda, GGK'nin, içerisinde Aden'deki Merkez Bankası'na ait 80 milyar Yemen riyali bulunan 7 konteynere el koyduğu yönünde haberler yer almıştı.

Yemen'de yüzlerce emekli asker, 5 Temmuz'da maaşlarının ödenmesi talebiyle Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Aden'deki merkez binası önünde gösteri düzenlemişti.

GGK'nin 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmesinden bu yana hükümet güçleriyle milisler arasında çatışmalar yaşanıyor.



