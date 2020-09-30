Yemen hükümeti Husileri alıkoydukları 200 kişiyi öldürmekle suçladı

AA

Hükümete bağlı Esir ve Tutuklu Müzakere Heyeti Üyesi Macid Fedail, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Husi milislerin kaçırdıkları ve esir tuttukları 200 kişiyi öldürdüklerini ifade etti.

İsviçre'deki istişare turunda Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in ofisine, bu kişilerden 2019'un sonuna kadar (Husiler tarafından) işkence altında öldürülen 158 kurbanın detaylı listesini sunduklarını kaydeden Fedail, BM ve uluslararası toplumu, kaçırılanlara yönelik bu ağır ihlalleri önlemek için görevini yapmaya çağırdı.

Husilerden suçlamalara ilişkin henüz açıklama gelmedi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, 18 Eylül'de İsviçre'de Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir ve tutuklular konusunda müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

İsviçre'nin Montrö kenti yakınlarındaki Glion kasabasında pazar günü sona eren Yemen Esir Takası Denetleme Komitesinin dördüncü toplantısının ardından, Özel Temsilci Griffiths'in ofisi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinden (ICRC),yapılan ortak açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin, 1081 esir ve tutuklunun derhal serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.