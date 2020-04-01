Yemen hükümet güçleri Marib'de ilerliyor

AA

Yemen ordusunda görevli isminin açıklanmasını istemeyen bir askeri kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orduya bağlı güçlerin, Marib'de Husilerle çıkan çatışmalar sırasında ilerleme kaydederek Heylan Dağı'nın önemli bir kısmında kontrolü sağladığını söyledi.

Çatışmaların devam ettiğini aktaran askeri yetkili, taraflardan ölenler ya da yaralananlar olup olmadığı konusunda bilgi vermedi.

Yemen Enformasyon Bakan Yardımcısı Abdulbasıt el-Kaidi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, orduya bağlı güçlerin stratejik Heylan Dağı'nın önemli bir bölümünü ele geçirdiğini teyit etti.